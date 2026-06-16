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Saúde

O que pode mudar com o primeiro medicamento capaz de atrasar a evolução do diabetes

Remédio inédito, já aprovado no Brasil, ganha nova indicação nos EUA, transformando o arsenal terapêutico contra o diabetes tipo 1

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h43
pancreas
Preservação do pâncreas: avenida inaugurada por novo tratamento (Ilustração: GI/Getty Images)
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O que pode mudar com o primeiro medicamento capaz de atrasar a evolução do diabetes Priorize VEJA no Google

O diabetes tipo 1 sempre foi tratado da mesma forma: quando os sintomas aparecem e a glicose no sangue sobe, inicia-se a reposição de insulina. Durante mais de um século, essa foi a única estratégia capaz de mudar o prognóstico da doença. Agora, pela primeira vez, surge uma terapia que não trata apenas a consequência da autoimunidade, mas atua diretamente sobre ela.

O teplizumabe, um anticorpo monoclonal comercializado nos Estados Unidos como Tzield, acaba de alcançar um marco histórico. A agência regulatória FDA aprovou sua utilização para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos com diabetes tipo 1 recém-diagnosticado (menos de 6 semanas de diagnóstico), com o objetivo de retardar a perda da produção de insulina. Trata-se da primeira terapia modificadora da doença aprovada para pacientes já diagnosticados com diabetes tipo 1 em estágio clínico.  

Essa aprovação se soma à histórica autorização concedida pelo FDA em 2022 para indivíduos com diabetes tipo 1 ainda em estágio pré-clínico (ou estágio 2) quando o medicamento passou a ser o primeiro tratamento capaz de retardar o aparecimento do diabetes com suas manifestações clínicas (estágio 3).

Naquela ocasião, o estudo de embasamento demonstrou um atraso médio superior a dois anos no surgimento da doença, havendo pacientes que permaneceram livres do diabetes por períodos ainda mais prolongados.  

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A nova aprovação para o chamado estágio 3 baseou-se principalmente no estudo PROTECT, um ensaio clínico envolvendo 328 crianças e adolescentes diagnosticados nas semanas anteriores.

Os pacientes tratados com teplizumabe apresentaram uma perda significativamente mais lenta da função das células beta pancreáticas – as fábricas naturais de insulina – quando comparados ao placebo (injeções sem princípio ativo). Em outras palavras, conseguiram preservar por mais tempo sua produção própria de insulina.  

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Embora o medicamento não elimine a necessidade de insulina, ele parece prolongar a chamada “lua de mel” do diabetes tipo 1, período em que ainda existe reserva funcional de células beta.

Como o teplizumabe funciona?

O medicamento injetável atua modulando linfócitos T – unidades do nosso sistema de defesa – envolvidos no ataque autoimune contra as células beta pancreáticas.

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Em vez de simplesmente repor a insulina perdida, a droga tenta desacelerar o processo responsável pela destruição dessas células. Essa é justamente a razão pela qual ele é considerado uma terapia modificadora da doença, algo que até recentemente parecia distante na história do diabetes tipo 1.  

De forma geral, o perfil de segurança observado nos estudos foi considerado manejável, mas exige monitorização cuidadosa.

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Os efeitos adversos mais frequentes foram a queda transitória dos glóbulos brancos (células de defesa do corpo), vermelhidão na pele, dor de cabeça e alterações de exames de fígado. Além disso existe o risco de reativação de alguns vírus que a pessoa hospeda de forma latente no corpo, como Epstein-Barr e citomegalovírus.

E no Brasil?

Por aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente o teplizumabe para diabetes tipo 1 em estágio pré-clínico.

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No entanto, apesar da aprovação, o medicamento ainda não possui preço definido nem disponibilidade comercial efetiva no país. Dessa forma, ainda não existe um custo oficial estabelecido para o mercado brasileiro.

Nos Estados Unidos, quando foi lançado, o tratamento completo de 14 dias recebeu preço de aproximadamente US$ 193.900 por ciclo terapêutico.  

Naturalmente, o valor que será praticado no Brasil permanece desconhecido e dependerá de negociações regulatórias e comerciais futuras.

Na minha visão, o aspecto mais importante do teplizumabe talvez não seja apenas o benefício clínico observado até agora.

O verdadeiro marco é conceitual. Pela primeira vez, a comunidade médica passa a enxergar o diabetes tipo 1 não apenas como uma doença de deficiência de insulina, mas como uma condição autoimune passível de intervenção imunológica precoce.

Isso abre uma avenida completamente nova para o desenvolvimento de terapias que preservem células do pâncreas, retardem a progressão da doença ou, quem sabe no futuro, impeçam seu aparecimento. E já temos pesquisadores brasileiros trabalhando nessas direções. 

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