O que mais abala a qualidade de vida do brasileiro na pandemia

A pandemia de Covid-19 foi responsável por uma brusca mudança na vida da população ao redor do mundo, impactando na rotina, na vida financeira e na saúde mental, desencadeando episódios de insegurança, medo e ansiedade. Não foi diferente no Brasil, país que registrou 34,2 milhões de casos e 682 mil mortes pela doença. Para analisar os impactos para os brasileiros, a rede de saúde integrada Dasa fez uma pesquisa, em parceria com o Instituto Ipsos, que apontou os impactos do período e as demandas de saúde e bem-estar da população no período. E a ansiedade e o sono foram os aspectos mais afetados.

Segundo a pesquisa, 41% estão mais ansiosos e relacionam o sintoma à pandemia. Na comparação entre homens e mulheres, elas sofrem mais com a questão e 49% relataram sentir ansiedade.

A insônia foi responsável por 26% das queixas. Neste ponto, as mulheres também são mais afetadas (33%), mas é alarmante o quadro entre os jovens entre 18 e 29 anos: um terço declarou insatisfação não só com o sono, mas com a disposição e o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional.

Mesmo com esses aspectos negativos, dois em cada três entrevistados declararam que estão satisfeitos com a saúde e a vida de forma geral. No quesito saúde, 45% declararam que estão satisfeitos e 15% afirmaram que estão muito satisfeitos. Com a vida, 45% também disseram que estão satisfeitos e 14% responderam que estão muito satisfeitos.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil:

