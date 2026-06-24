Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Saúde

O que é “estirão”, processo que fez astro da Escócia crescer 25 cm em 18 meses

Atualmente com 1,93 m de altura, Scott McTominay tinha 1,68 m no início de 2025; estirão de crescimento geralmente ocorre em crianças e adolescentes

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 17h20 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h48
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 18: Scott McTominay of Scotland celebrates his team's fourth goal scored by Kenny McLean of Scotland (not pictured) during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Scotland and Denmark at Hampden Park on November 18, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Scott McTominay passou por processo tardio e acelerado de estirão (Stu Forster/Getty Images)
Continua após publicidade
O que é “estirão”, processo que fez astro da Escócia crescer 25 cm em 18 meses Priorize VEJA no Google

Um dos principais jogadores da Escócia na Copa do Mundo, Scott McTominay, 29, não era visto como estrela quando jogava nas categorias de base do Manchester United. O motivo: baixa estatura. Atualmente com 1,93 m de altura, ele tinha 1,68 m no início de 2025, e ficou perto de ser descartado pelo time por ser considerado “pequeno demais”.

Uma mudança física, no entanto, colocou o volante de volta no radar. Já com um pé na vida adulta, ele entrou em um processo tardio e acelerado de estirão, período de crescimento rápido e significativo que geralmente ocorre em crianças e adolescentes. O camisa 4 da Escócia, que enfrenta a seleção brasileira nesta quarta-feira, 24, cresceu 25 cm em apenas 18 meses.

Durante a puberdade toda, em média, as meninas crescem 25 cm e os meninos crescem ao redor de 28 cm. Mas há um curto período de tempo em que a altura (comprimento) e o peso da criança ou do adolescente aumentam rapidamente — é o chamado “estirão do crescimento”. Essa é uma parte natural e saudável do desenvolvimento humano.

Siga

Em meninos, esse processo costuma ocorrer entre 12 e 16 anos, com o pico normalmente entre 13 e 14 anos. Um ganho de 10 centímetros é esperado no ano de pico de velocidade de crescimento, segundo o Manual MSD, uma das principais e mais tradicionais obras de referência médica do mundo.

Continua após a publicidade

Já as meninas passam por um crescimento rápido no início da puberdade, entre 9 e 13 anos de idade, com o pico tipicamente entre 11 e 12 anos. O ganho no ano de pico do estirão pode ser de 8 cm.

O corpo, como um todo, experimenta o maior crescimento durante a adolescência: mamas nas meninas e genitais e pelos em ambos são as mudanças mais óbvias. Mas, se houver atraso na puberdade, o crescimento pode diminuir consideravelmente.

Continua após a publicidade

Alguns adolescentes podem passar pela puberdade um pouco mais lentamente do que outros, o que muitas vezes pode ser um padrão hereditário. É o caso do chamado retardo constitucional do crescimento, que não é considerado uma doença.

“Não há doença associada e os adolescentes atingem a estatura esperada para o padrão genético familiar”, explica Cristiane Kochi, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEMSP).

Continua após a publicidade

Ou seja, se o atraso não for causado por alguma doença, o estirão do adolescente ocorrerá mais tarde com compensação do crescimento. Além da genética e hereditariedade, outros fatores que podem influenciar o padrão de crescimento são a desnutrição, alterações hormonais e qualidade do sono, por exemplo.

“A desnutrição pode atrasar a puberdade. Por outro lado, a obesidade pode antecipar a puberdade (e o estirão), principalmente em meninas”, exemplifica Kochi.

Continua após a publicidade

A avaliação de um pediatra ou endocrinologista pediátrico é fundamental para identificar possíveis causas, esclarecer dúvidas e, quando necessário, iniciar o acompanhamento adequado. Quanto mais cedo alterações no crescimento ou na puberdade forem investigadas, maiores são as chances de garantir um desenvolvimento saudável e evitar impactos físicos e emocionais.

Publicidade
TAGS:
Adolescência
Copa do Mundo
crianças
Escócia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).