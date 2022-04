O que a OMS detectou em último boletim sobre pandemia de Covid-19

O número de casos de Covid-19 no mundo voltou a cair após alta na primeira quinzena de março, segundo o novo balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS) com dados da semana de 28 de março a 3 de abril. Em relação à semana epidemiológica anterior, a queda de registros foi de 16% e a de mortes foi de 43% – este índice teve redução vertiginosa por mudanças na metodologia de cálculos realizadas por alguns países.

Nas regiões que integram a entidade, foram registrados 9,3 milhões de novos casos da doença no período e 26,2 mil óbitos. “Todas as regiões apresentam tendências decrescentes tanto no número de novos casos semanais como de novas mortes semanais”, informou a OMS.

Desde o início da pandemia de Covid-19 até 3 de abril, quando o balanço foi fechado, o mundo registrou 489 milhões de casos e 6,1 milhões de mortes pela doença.

Apesar da notícia positiva, a entidade pede que os dados sejam analisados com cautela. “Vários países estão mudando progressivamente seus indicadores de Covid-19 e estratégias de teste, resultando em números gerais mais baixos de testes realizados e, consequentemente, números mais baixos de casos detectados.”