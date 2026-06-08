O novo tratamento padrão para nódulos de tireoide

Ler Resumo





A ablação, uma intervenção minimamente invasiva com altas temperaturas, surge como alternativa à cirurgia para nódulos benignos na tireoide. Ela oferece recuperação rápida, alta no mesmo dia e minimiza riscos, evitando a reposição hormonal. A técnica avança para pulsos elétricos e uso de IA, consolidando-se como tratamento padrão, especialmente diante do aumento de casos em mulheres.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma intervenção minimamente invasiva, realizada de modo preciso com altas temperaturas, já pode substituir a cirurgia para remoção dos nódulos de tireoide. Falamos da ablação, que deve se consolidar cada vez mais como tratamento padrão para os tumores benignos da glândula.

No futuro próximo, vislumbra-se a adoção de um protocolo com o uso de pulsos elétricos, tecnologia que já é realidade em hospitais da América do Norte e da Ásia.

Os nódulos na tireoide são comuns principalmente em mulheres a partir da quarta década de vida. O problema tende aumentar ainda mais com o envelhecimento populacional.



No Serviço de Medicina Craniocervicofacial e Odontologia Hospitalar do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo são realizados, em média, 100 procedimentos de ablação por micro-ondas por ano.

Continua após a publicidade

Antes da liberação do procedimento no Brasil, o tratamento dos nódulos na tireoide era feito com cirurgia. A operação, como qualquer outra, oferece risco de sequelas. Em alguns casos, chegava a ser necessária a retirada completa da glândula, tornando obrigatório o uso de hormônios tiroidianos.



Hoje, o problema é minimizado, às vezes, até sanado, com a termoablação. Essa ferramenta é semelhante a uma agulha, que esquenta e mata com calor as células do tumor benigno. As intercorrências são raras e o paciente recebe alta no mesmo dia.

Continua após a publicidade

O futuro dessa técnica é a ablação por meio de pulso elétrico. Essa é uma modalidade ainda mais precisa para tratar os nódulos na tireoide, que deve ser popularizada em breve.



A novidade foi destaque no 1º Congresso Internacional Anual da Wata – a sigla em inglês para Associação Mundial de Terapias com Ablação -, realizado em Pequim, na China.

Continua após a publicidade

O encontro destinado a discutir a técnica indica também, em um futuro não tão distante, o uso de máquinas de ultrassom aumentado por contraste. A tecnologia mensura a efetividade da ablação, além de ser integrada à inteligência artificial, auxiliando na análise dos resultados dessa intervenção minimamente invasiva.

Pelo pioneirismo do Serviço de Medicina Craniocervicofacial e Odontologia Hospitalar do Iamspe, estive à frente de duas palestras no 1º Congresso Internacional Anual da Wata, em que comparei as técnicas de ablação por radiofrequência e micro-ondas (termoablação) e outra sobre a aplicação delas em tumores benignos de grande volume. A presença de um profissional brasileiro em um evento internacional reafirma a qualidade técnica da medicina exercida no país.

Continua após a publicidade

Nesse sentido, as operações para a retirada dos nódulos da tireoide, que exigem a reposição de hormônios da glândula, devem ser substituídas cada vez mais pelos procedimentos de ablação. É esperado que esse problema se torne ainda mais comum com o aumento da expectativa de vida.

Por isso, os tratamentos com menos efeitos colaterais e rápida recuperação são uma necessidade para proporcionar conforto aos pacientes e economia de recursos aos hospitais.

Continua após a publicidade

*Carlos Neutzling Lehn é cirurgião de cabeça e pescoço e chefe do Serviço de Medicina Craniocervicofacial e Odontologia Hospitalar do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo