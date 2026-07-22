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Saúde

O impacto de canetas de Ozempic na boca, no hálito e nos dentes

Queixas como boca seca e dentes sensíveis se tornaram comuns entre pessoas que fazem tratamento para emagrecer e controlar o diabetes

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h28
tratamento dentário
Boca de Ozempic: sintomas podem exigir ida ao dentista (Stockbyte/Thinkstock/VEJA)
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O impacto de canetas de Ozempic na boca, no hálito e nos dentes Priorizar nos meus resultados Google

Quem começou a utilizar semaglutida ou outros medicamentos agonistas de GLP-1 para emagrecer ou controlar o diabetes já deve ter notado: o gosto na boca muda, a sede aumenta e, às vezes, o hálito ganha um odor estranho, quase sulfuroso. O fenômeno já rendeu apelidos como “boca de Ozempic”, “hálito de Ozempic” e até “dentes de Ozempic” — e agora começa a ganhar explicação científica.

Segundo a cirurgiã-dentista Jennifer L. Thompson, presidente do Conselho de Prática Odontológica da Associação Dental Americana, a queixa mais comum é a boca seca. Ela pode desencadear uma cascata de problemas: mau hálito, alterações no paladar — como gosto metálico ou amargo —, maior sensibilidade dentária e risco elevado de cáries e doença periodontal.

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Efeito colateral

A explicação mais consistente até agora vem do retardo no esvaziamento do estômago e do intestino, efeito característico dessa classe de medicamentos. Um artigo científico canadense aponta que a permanência prolongada do alimento no estômago e nos intestinos favorece o supercrescimento bacteriano e a fermentação — processo que pode gerar acúmulo de gás sulfídrico e as chamadas “eructações com odor de enxofre”.

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Até 24% dos usuários relatam episódios de vômito, o que leva ácido estomacal à boca — um fator associado a desgaste dentário e mau hálito.

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Uma revisão publicada recentemente indica que efeitos gastrointestinais e xerostomia (boca seca) parecem ser mais frequentes justamente com a semaglutida, em comparação a outros medicamentos da mesma classe.

Outro levantamento, que cruzou códigos de diagnóstico de mais de 200 mil usuários desses remédios, mostrou uma probabilidade quase um terço maior de doença do refluxo gastroesofágico entre eles.

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O refluxo e a regurgitação podem causar tanto o odor desagradável quanto a erosão do esmalte — embora esse estudo específico não tenha encontrado associação direta com halitose ou boca seca, possivelmente por subnotificação.

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A boca seca, no entanto, pode ter também uma origem mais direta: os medicamentos parecem interagir com as próprias glândulas salivares. A produção de saliva depende de um equilíbrio delicado dentro das células glandulares — e a ativação prolongada do receptor de GLP-1 pela semaglutida poderia desregular esse equilíbrio, reduzindo a secreção salivar ao longo do tempo.

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A saliva é essencial para remover resíduos alimentares e neutralizar os ácidos da placa bacteriana. Quando ocorre menor produção de saliva, as bactérias proliferam com mais facilidade, aumentando o risco de cáries, inflamação gengival e mau hálito.

Já a relação com as mudanças de paladar ainda não está totalmente esclarecida, mas o GLP-1 produzido naturalmente pelo corpo também participa dos mecanismos sensoriais e da recompensa cerebral ligada a alimentos doces — o que pode explicar por que esses sabores perdem a graça e os amargos ficam mais desagradáveis para alguns pacientes.

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O que ameniza e evita problemas

Ainda não há evidência de que essas alterações bucais, isoladamente, sinalizem um problema gastrointestinal mais sério, como gastroparesia ou retardo do esvaziamento do estômago. Mas sintomas persistentes ou que pioram — especialmente acompanhados de queixas digestivas — merecem avaliação médica.

Segundo os autores dos estudos, a boa higiene oral continua sendo a base: boa escovação em número frequente, por pelo menos dois minutos, e uso de fio dental diariamente.

Para a boca seca, recomenda-se hidratação constante, gomas de mascar ou pastilhas de xilitol e, em casos mais graves, medicamentos como a pilocarpina, sob prescrição.

Para o refluxo e os episódios de vômito, a orientação é não escovar os dentes imediatamente após vomitar — o esmalte fica amolecido — e sim enxaguar a boca com água, esperando ao menos 30 minutos antes de escovar. Já para o hálito com odor de enxofre, cremes dentais com flúor e zinco, raspadores de língua e enxaguantes bucais fluoretados costumam aliviar.

Nenhum desses efeitos costuma justificar a suspensão de um tratamento que tem se mostrado transformador para milhões de pacientes — mas reconhecê-los cedo, e tratá-los, faz diferença na qualidade de vida de quem já enfrenta tantas mudanças no corpo.

E não custa nada destacar que as consultas regulares com o dentista fazem parte da promoção geral da saúde, especialmente naqueles com diabetes, que sabidamente está associado, por si só, a inúmeras condições dentais e bucais.

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