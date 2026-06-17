🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Saúde

O efeito de canetas como Ozempic nos seus ossos

Nova pesquisa muda as perspectivas sobre o impacto das 'canetas emagrecedoras' no risco de fraturas

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h08 | Atualizado em 18 jun 2026, 11h00
fratura-osso
 (Ilustração: GI/Getty Images)
Continua após publicidade
O efeito de canetas como Ozempic nos seus ossos Priorize VEJA no Google

A popularização das canetas à base de semaglutida trouxe uma pergunta inevitável aos consultórios: perder peso com rapidez pode prejudicar os ossos? A dúvida faz sentido. Em algumas situações, o processo de emagrecimento intenso se associa à diminuição de massa óssea, o que aumenta o receio de fraturas, sobretudo em pessoas mais velhas ou já vulneráveis.

Pois um estudo apresentado no ENDO 2026, congresso anual da Endocrine Society, acrescenta uma peça nova a essa discussão. Em pessoas com diabetes tipo 2, o uso do Ozempic não só reduziu o índice de massa corporal (IMC) como foi associado a uma queda de 15% no risco de fraturas quando comparado a outros medicamentos usados para perda de peso.

A análise foi retrospectiva, feita a partir de prontuários eletrônicos de uma base de dados de 161 milhões de pacientes atendidos em hospitais comunitários e centros acadêmicos nos Estados Unidos. Os pesquisadores avaliaram adultos com diabetes tipo 2, sem histórico prévio de fraturas e sem uso de remédios para osteoporose, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2023.

No grupo principal, 26.324 pessoas usaram semaglutida. O grupo de comparação reuniu 33.555 pacientes tratados com dulaglutida, fentermina/topiramato ou bupropiona/naltrexona, medicações prescritas para controle da glicemia ou do peso. Ao final, foram registradas 794 fraturas entre os usuários de semaglutida, contra 1.045 no grupo controle.

Siga
Continua após a publicidade

O achado é relevante porque vai na contramão de um temor comum: o de que toda perda de peso induzida por remédios necessariamente fragilizaria o esqueleto.

Mas a leitura precisa ser cuidadosa. O estudo não prova que a semaglutida protege diretamente os ossos. Ele mostra uma associação, não uma relação definitiva de causa e efeito.

Continua após a publicidade

Há outras limitações importantes. Por ser uma análise retrospectiva, baseada em dados já existentes, fatores não medidos podem ter influenciado o resultado. Além disso, a comparação envolveu medicamentos diferentes entre si, incluindo outro agonista de GLP-1, a dulaglutida, e combinações farmacológicas com mecanismos de ação distintos.

Por isso, os próprios autores defendem estudos prospectivos para confirmar se há, de fato, um efeito protetor da semaglutida sobre a saúde óssea.

Continua após a publicidade

Ainda assim, a notícia é animadora para um público específico: pessoas com diabetes tipo 2 que precisam controlar glicemia e peso, mas carregam preocupação com fraturas. O diabetes, por si só, já pode aumentar o risco de problemas ósseos. Se estudos futuros confirmarem esse sinal, a saúde dos ossos poderá entrar com mais força na escolha entre diferentes estratégias de tratamento.

Na prática

Para quem usa ou pensa em usar semaglutida, a recomendação não muda na prática: nada de automedicação. A decisão deve considerar indicação correta, dose, idade, risco de osteoporose, histórico de quedas, alimentação, consumo de proteínas, vitamina D, cálcio e prática de atividade física.

Também vale lembrar que remédio não substitui atividade física. Exercícios de força e equilíbrio continuam essenciais para proteger ossos, preservar massa magra e reduzir risco de quedas. A caneta pode ajudar no controle metabólico e no peso, mas a manutenção da saúde óssea depende de uma abordagem mais ampla.

Continua após a publicidade

O novo estudo, portanto, não encerra o debate. Ele melhora o tom da conversa. Em vez de enxergar a semaglutida apenas como uma ameaça potencial aos ossos, os pesquisadores agora investigam se ela pode ter um papel mais favorável do que se imaginava. É uma hipótese promissora.

Publicidade
TAGS:
Diabetes
Medicamentos
Na Veia
Obesidade
Osso
Osteoporose
Pesquisa Científica
prevenção
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).