Número de casos de Covid-19 bate recorde na Alemanha

Dados do governo da Alemanha divulgados nesta segunda-feira 15, mostraram que o país alcançou sua maior taxa de incidência de Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. De acordo com o Instituto de Saúde Pública Robert Koch, o número de pessoas infectadas subiu de 289 para 303 por 100.000 habitantes nos últimos sete dias.

As informações preocuparam as autoridades dos partidos que devem formar o novo governo. Eles planejam aumentar as medidas restritivas para mitigar a disseminação da doença. “Estamos expandindo as opções em comparação às propostas apresentadas no parlamento”, disse Robert Habeck, copresidente do partido Os Verdes.

É a primeira vez que os indicadores ficam acima de 300 no país. Também houve um aumento no número de mortes, que hoje chegam a 97.715. No último sábado, três ministros estaduais alemães pediram que os partidos estendam o poder dos estados para implementar medidas mais severas ao combate da pandemia como estabelecer lockdowns ou fechar escolas como já acontece em outros países da Europa. Segundo o Our World in Data, ligado à Universidade Oxford, a Alemanha possui 69,4% da população com ao menos uma dose da vacina.

Abaixo os números da vacinação no Brasil:



