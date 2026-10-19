Novo medicamento genérico para ansiedade, com menor preço e baixo risco de dependência, é lançado no Brasil

Ler Resumo





A Prati-Donaduzzi lança o primeiro genérico de buspirona no Brasil, um ansiolítico não benzodiazepínico com baixo potencial de dependência. Ideal para transtorno de ansiedade generalizada, o medicamento promete ampliar o acesso ao tratamento com um preço 35% menor, atendendo à alta demanda por tratamentos para ansiedade no país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A farmacêutica brasileira Prati-Donaduzzi anunciou, nesta segunda-feira, 19, o lançamento do primeiro medicamento genérico à base de buspirona do país. O comprimido deve chegar às farmácias a partir deste mês.

A buspirona é um remédio da classe dos ansiolíticos não benzodiazepínicos, ou seja, ela atua no sistema nervoso central para tratar distúrbios marcados pela ansiedade desenfreada, caso do transtorno de ansiedade generalizada. Também é indicada em bula para aliviar sintomas de ansiedade que podem acompanhar ou não quadros depressivos.

Atualmente, o produto de uso oral era vendido no Brasil apenas sob marcas como Ansitec e Stima. Um dos diferenciais da categoria é seu baixo potencial de dependência química, uma vantagem em relação aos benzodiazepínicos clássicos, que podem ter esse efeito adverso.

A versão genérica promete ampliar o acesso ao tratamento, uma vez que, por lei, esse tipo de fármaco deve custar no mínimo 35% a menos que a medicação de referência – o produto original, o Buspar, foi descontinuado no Brasil.

Continua após a publicidade

Demanda em alta

Estudos recentes vêm apontando que o Brasil possui a maior prevalência de ansiedade no planeta – uma análise publicada neste ano estimou em mais de 2 000 casos a cada 100 000 habitantes. O fenômeno, no entanto, é global. Entre 2019 e 2023, de acordo com estudo publicado no periódico The Lancet, houve um aumento de 47% na taxa do problema.

Não por menos, segundo dados do mercado farmacêutico, só as formulações à base de buspirona movimentam cerca de 200 milhões de reais no Brasil.

Um dos atrativos da medicação genérica, além do preço mais baixo, é o menor risco de dependência associada aos benzodiazepínicos. A medicação, que exige prescrição, se soma, assim, a um arsenal para manejo da ansiedade, que também pode ser controlada com outras classes terapêuticas, a exemplo de antidepressivos como sertralina e escitalopram.

Continua após a publicidade

Segundo o laboratório Prati-Donaduzzi, com sede no Paraná, havia uma oferta restrita de buspirona no país, o que poderá mudar com a chegada do genérico.

“A buspirona não tem a proposta de produzir um efeito imediato. É uma alternativa de uso contínuo, que apresenta baixo potencial de dependência e pode ser considerada pelo médico de acordo com o quadro e o perfil do paciente”, explica a neurologista Larissy Degani, da equipe de Prescrição Médica da companhia.

Continua após a publicidade

A especialista esclarece que nem todo tipo de ansiedade constitui uma patologia ou deve ser medicada. É natural e esperado se sentir tenso diante de eventos estressantes ou períodos turbulentos. “Mas devemos ficar atentos quando os sintomas se tornam persistentes e começam a comprometer atividades como estudar, trabalhar, dormir ou manter a concentração. ”

Nesses casos, aferindo os sintomas físicos e mentais e o histórico do paciente, uma avaliação médica pode chegar ao diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada ou outro distúrbio que manifeste esse tipo de reação psíquica. E, aí, além de sessões de psicoterapia, podem ser receitados medicamentos para administrar o quadro e melhorar a qualidade de vida.