Tratamento inovador para sinusite crônica é aprovado nos EUA

Foi aprovado, nos Estados Unidos, o primeiro e único medicamento indicado para o tratamento de adultos com rinossinusite crônica sem pólipos nasais. O spray nasal de propionato de fluticasona (XHANCE), da farmacêutica Optinose, recebeu o sinal verde da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora estadunidense, na última sexta-feira, 15.

A nova aprovação consiste em um produto patenteado que combina medicamento e dispositivo projetado para levar, via exalação, um corticosteroide tópico às regiões altas e profundas da cavidade nasal, onde os seios ventilam e drenam muco.

Basicamente, o paciente coloca as pontas do dispositivo em cada narina enquanto sopra simultaneamente no bocal indicado. Isso faz com que a droga alcance os seios de difícil acesso e tratos de drenagem sinonasais, reduzindo a inflamação e o desconforto nessas regiões.

O que é rinossinusite?

A sinusite, ou rinossinusite, é uma inflamação dos seios nasais, que são cavidades anexas às vias aéreas superiores. Essas estruturas são revestidas por um tecido que produz muco. Além de filtrar o ar, elas fazem com que o catarro seja engolido ao invés de ir para o pulmão.

Continua após a publicidade

Segundo estimativas da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), a forma crônica da doença afeta cerca de 15% da população. Ou seja, quando as crises são constantes, facilitadas por alterações estruturais dos seios nasais e das vias aéreas.

Os principais sintomas são nariz entupido, sensação de pressão na região do nariz, bochecha, testa e ao redor dos olhos, dores de cabeça, cansaço e febre.

Um marco no tratamento

Segundo cientistas que conduziram os testes clínicos, a aprovação da FDA simboliza “um marco importante”. Embora sprays nasais com esteroides já sejam utilizados, nunca havia sido demonstrado sua eficácia por meio de estudos clínicos controlados por placebo em grande escala.

Continua após a publicidade

Além disso, o novo medicamento representa um achado ainda maior por ser uma opção de tratamento para pacientes com rinossinusite em ambos os casos: com ou sem pólipos nasais. Anteriormente, não havia nenhum medicamento aprovado especificamente para essa última condição. Desse modo, é preenchida uma lacuna significativa no tratamento da doença.

Resultados promissores

Os ensaios clínicos concluíram que pioras no quadro agudo da doença – que frequentemente resultam em prescrições de antibióticos – foram reduzidas em 56% a 66%, com uma ou duas pulverizações de fluticasona. Cientistas testaram a segurança e eficácia de uma ou duas doses do produto, diariamente, por 24 semanas em mais de 500 pacientes com rinossinusite crônica.

Os testes também mostraram que o XHANCE (nome comercial dado ao fármaco) é geralmente bem tolerado pelos pacientes e possui um perfil de segurança consistente. Os efeitos colaterais mais comuns podem incluir epistaxe (sangramento nasal), dor de cabeça e nasofaringite.

Continua após a publicidade

Por todos esses motivos, os médicos estadunidenses participantes dos testes estão otimistas e acreditam que o novo remédio tem o potencial de se tornar parte do padrão de cuidados para o tratamento da sinusite crônica.