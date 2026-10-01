🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Saúde

Novo comprimido da dona do Mounjaro passa no teste do coração

Pílula diária controla glicemia e peso sem ameaçar o peito, revela pesquisa

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 06h30 | Atualizado em 1 out 2026, 06h56
Overdose: o consumo excessivo de paracetamol pode causar danos ao fígado, graças a um sobproduto tóxico formado a partir do metabolismo do medicamento no organismo
Orforglipron: remédio da Lilly aguarda aprovação no Brasil (Thinkstock/VEJA/VEJA)
Continua após publicidade
Novo comprimido da dona do Mounjaro passa no teste do coração Priorize VEJA no Google

Durante décadas, tratar o diabetes tipo 2 em quem já tem o coração ou os rins comprometidos foi um exercício de cautela. Cada remédio novo carregava a mesma pergunta incômoda: ele controla o açúcar no sangue, mas o que faz com as artérias?

Um estudo publicado na revista médica The Lancet e apresentado no congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, em Milão, acaba de responder a essa pergunta para o orforglipron. Trata-se de um medicamento oral à base de GLP-1 desenvolvido pela fabricante do Mounjaro que não precisa de jejum para ser tomado.

O duelo com um peso-pesado

O estudo se chama ACHIEVE-4 e acompanhou 2. 749 pessoas com diabetes tipo 2 e excesso de peso. Não era um grupo qualquer: 86% já tinham doença cardiovascular estabelecida, como um infarto anterior, e mais de um terço tinha doença renal crônica.

Siga

Metade recebeu o comprimido diário. A outra metade recebeu injeções de insulina glargina diária subcutânea, um dos tratamentos mais consagrados do diabetes e com segurança cardiovascular já demonstrada em grandes estudos.

Depois de cerca de dois anos, a missão do estudo foi cumprida: a taxa de eventos graves como infarto, derrame, morte cardiovascular e internação por angina instável foi a mesma que no grupo da consagrada insulina glargina. Ocorreram em 4,2% dos pacientes com orforglipron e em 5% dos que usaram insulina, ou seja, orforglipron não faz mal para o coração.

Continua após a publicidade

No restante, o comprimido levou vantagem clara. Dois em cada três pacientes atingiram a meta de hemoglobina glicada abaixo de 7%, contra menos da metade no grupo da insulina.

A perda de peso foi quase 9 pontos percentuais maior. Emagreceram 10% ou mais 35,6% dos pacientes com o comprimido, ante 4,4% com a insulina, que costuma, aliás, favorecer o ganho de peso. As hipoglicemias relevantes, quedas perigosas do açúcar no sangue, foram quase três vezes menos frequentes com o comprimido: 6,8% contra 19,2%.

Continua após a publicidade

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Efeitos colaterais

Náuseas, vômitos, diarreia e outros efeitos gastrointestinais atingiram 62% dos usuários do orforglipron, contra 14% com insulina, e foram o principal motivo de abandono do tratamento. É um padrão conhecido dessa classe de remédios, que costuma ser atenuado com aumento gradual da dose e acompanhamento médico.

Muito além do consultório do endocrinologista

É justamente essa combinação de fatores que torna o orforglipron um candidato natural a sair do território exclusivo da endocrinologia. Por ser uma molécula pequena e que dispensa jejum, basta um comprimido por dia, a qualquer hora.

Continua após a publicidade

O cardiologista atende diariamente pacientes com alto risco cardiovascular, infarto prévio, diabetes e obesidade. Para ele, ter à mão uma opção simples e com segurança cardiovascular comprovada muda o jogo. O mesmo vale para nefrologistas, clínicos e médicos de família.

O orforglipron já foi aprovado para obesidade nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil, a chegada depende da avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, depois, da definição de preço. É essa variável que decidirá quem de fato terá acesso a ele.

Continua após a publicidade

Na medicina, simplicidade é uma grande fortaleza. Um tratamento eficaz que o paciente consegue seguir vale mais do que um tratamento excelente esquecido na gaveta. Se o futuro do diabetes cabe num comprimido, agora sabemos que ele não pesa no coração.

Publicidade
TAGS:
Diabetes
doenças cardíacas
Medicamentos
Na Veia
Obesidade
prevenção
Tratamentos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).