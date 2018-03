Nova tecnologia melhora qualidade de vida de deficientes visuais

Imaginar uma tecnologia capaz de “ler” placas de rua, livros, revistas, telas de smartphones, itens de um cardápio e, assim, oferecer independência aos quase 7 milhões de brasileiros com deficiência visual já é possível.

Trata-se do OrCam MyEye: um dispositivo de visão artificial disponível há quase seis meses no país. Desenvolvido pelos israelenses Amnon Shashua, professor da Universidade de Jerusalém e por Ziv Aviram, empreendedor, a tecnologia é capaz de detectar todo e qualquer tipo de objeto no campo de visão de uma micro câmera.

Acoplada às hastas de óculos e conectada a um aparelho que cabe no bolso, a câmera fotografa e escaneia tudo o que “vê”, transformando as informações em arquivos de áudio instantaneamente de forma que possa ser “lido” — o dispositivo retransmite a informação discretamente no ouvido do usuário por meio de um fone conectado. Todo o reconhecimento e comunicação acontece por meio de algoritmos de inteligência artificial e ocorre completamente offline, de modo que o usuário não dependa de conexão com a Internet.

A startup israelense responsável pelo desenvolvimento do produto, a OrCam, já possui valor de mercado estimado em 1 bilhão de dólares e se prepara para realizar um IPO (oferta inicial de ações em bolsa) ainda sem data definida. A OrCam MyEye é o carro chefe da empresa, que promete uma nova geração do aparelho, ainda mais potente, para os próximos meses. A versão atual da tecnologia já conta com capacidades bastante inovadoras, como a habilidade de reconhecimento de até 100 rostos e 150 produtos previamente cadastrados pelo usuário.

“Hoje, há cerca de 350 milhões de pessoas cegas ou deficientes visuais ao redor do mudo. É uma tecnologia inovadora que irá permitir que estas pessoas trabalhem e tenham uma vida normal”, explica Ziv Aviram.

Somente na Grande São Paulo, estima-se que haja pelo menos 1 milhão de pessoas com deficiência visual — apenas 4% delas, cerca de 40 mil, atuam no mercado de trabalho. “Já trabalhamos numa versão ainda melhor do dispositivo, com processador ainda mais rápido”, afirma o CEO da OrCam.

O israelense veio a São Paulo para inaugurar o Espaço de Leitura Bibliotech, o primeiro do Brasil 100% acessível a deficientes visuais, localizado no Unibes Cultural. O local foi totalmente equipado com dispositivos OrCam MyEye para permitir que deficientes visuais tenham acesso às cerca de 600 obras impressas do acervo.

Preço:

No Brasil, o OrCam MyEye é vendido por R$14.900, mas os fundadores garantem que em breve estará disponível para compra por meio de linha de crédito destinado ao financiamento de tecnologias assistivas. A expectativa da empresa é que o valor caia à medida que a produção ganhe escala. “Como toda nova tecnologia, inicialmente, o custo tende a ser alto, mas esperamos que o preço seja reduzido ao longo do tempo”, afirma Aviram.