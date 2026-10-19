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Saúde

Nova série documental retrata como mulheres lidam com a menopausa pelo mundo

Projeto idealizado e apresentado por Maria Cândida tem primeira temporada focada na América Latina

Por Larissa Beani 19 out 2026, 16h00
Mulher de cabelos grisalhos, blusa bege e calça escura, em pé sobre uma colina gramada, olhando para trás, com montanhas azuis e céu claro com nuvens ao fundo
Maria Cândida em jornada pela América Latina: série vai rodar o mundo para entender a menopausa sob diversos pontos de vista (Foto: Indira Filmes/Reprodução)
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Em um povoado no México, a jornalista Maria Cândida é guiada por uma curandeira em um tradicional ritual realizado por mulheres na menopausa. “Na cerimônia, tem que cantar, tem que rezar para estar com Deus. Abandone seus medos, abandone o seu rancor. Tire as vendas do seu coração”, entoa Abuela Aída, mentora dessa experiência que inaugura a série documental Menopausa Sem Fronteira.

Produzido pela Indira Films e dirigido por Lucas Mendes, o projeto acaba de estrear no canal do YouTube de Maria Cândida. Em seis episódios, que serão publicados semanalmente, a comunicadora, que tem pós-graduação em gerontologia, compartilha o que aprendeu sobre o climatério após mais de 300 entrevistas com mulheres de todo o mundo e viagens ao México, Peru e Colômbia para conhecer outras formas de encarar a transição hormonal — além de compartilhar também como foi a sua travessia por essa fase.

“Menopausa não é somente o encerramento de um ciclo da fertilidade feminina, mas o início de uma nova jornada”, define Maria Cândida, no documentário. “E se a menopausa é um marco biológico, por que então chegamos ao século 21 sem pesquisas suficientes? Com milhões de mulheres ainda com medo dessa fase e o tabu de falar sobre algo que deveria ser natural”, provoca a também colunista de VEJA SAÚDE.

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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2030, 1,2 bilhão de mulheres estarão passando ou terão passado por essa fase universal, que se manifesta de diversas formas e é encarada de maneiras distintas por culturas de todos os cantos do planeta.

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No primeiro episódio, “A descoberta”, a jornalista mostra como mulheres de diferentes realidades convivem com fogachos, névoa mental, alterações humor, entre tantos outros sintomas do climatério, enquanto também compartilha com o espectador como mulheres de povos originários veem nessa fase uma oportunidade de conexão consigo mesmas e com sua ancestralidade.

Plantas medicinais, nutrição, relação com a beleza, acolhimento e envelhecimento são temas abordados ao longo dos episódios – o primeiro já está no ar.

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Veja o trailer a seguir:

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Menopausa
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