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Saúde

Nova proibição da Anvisa foca em inalador e óleos essenciais

Produtos tinham registro indevido e problemas na rotulagem; venda e uso estão proibidos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h20 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h10
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Nova proibição da Anvisa foca em inalador e óleos essenciais Priorize VEJA no Google

Em uma nova leva de proibições, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta terça-feira, 9, que determinou o recolhimento de um óleo inalador e óleos essenciais fabricados por Belle Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A medida atinge o óleo inalador Rinite Alérgica – Essendris e os óleos essenciais Foco e Concentração – By Livremente Brasil.

Segundo a agência, os produtos “foram registrados de forma indevida como cosméticos e apresentam propriedades terapêuticas na rotulagem”.

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De acordo com as regras da Anvisa, há um registro específico para cosméticos, que vale para bronzeadores, protetores solares, protetores solares infantis, gel antisséptico para as mãos, produtos para alisar os cabelos, para alisar e tingir os cabelos, para ondular os cabelos, repelentes de insetos e repelentes de insetos infantis.

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Em relação à propriedades terapêuticas, a agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

Assim, com a medida da Anvisa, está proibida a fabricação, distribuição, comercialização divulgação e uso tanto do óleo inalador quanto dos óleos essenciais.

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