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Nova lente para quem tem presbiopia e utiliza bastante o celular e o computador é lançada no Brasil

Tecnologia desenvolvida pela Varilux promete reduzir cansaço visual e permite usar os mesmos óculos para enxergar em distâncias diferentes

Por Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h52 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h59
Mulher de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos brancos, concentrada digitando em um notebook preto sobre uma mesa escura, com um celular ao lado. Ao fundo, uma janela grande e um monitor de computador
Rotina entre telas: novas lentes vêm atender necessidades do mundo multitask (Foto: Luis Alvarez/Getty Images)
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A vida entre telas mudou até a demanda dos nossos olhos. E, para quem já passou dos 40 anos e convive com a presbiopia – a “vista cansada”, caracterizada pela maior dificuldade de enxergar letras ou objetos de perto -, trabalhar alternando o foco entre celular, computador e o ambiente ao redor pode ser ainda mais desafiador e cansativo.

Ciente dessa necessidade, a indústria de lentes tem investido em pesquisa e desenvolvido novos artifícios para garantir uma visão de qualidade e desonerar os olhos nesse mundo multitarefas. E é com tal proposta que o grupo francês EssilorLuxottica lança no Brasil suas lentes para óculos Varilux Immersia.

A marca Varilux, com quase 70 anos de estrada, ficou famosa por ser pioneira nas lentes multifocais, aquelas que permitem enxergar em níveis de distância diferentes com os mesmos óculos. Immersia não é uma lente multifocal, mas ocupacional, que, segundo estudos, melhora o conforto visual e postural dos usuários em frente às telas.

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Imagine a cena no escritório: o indivíduo checa uma mensagem no WhatsApp no celular, depois termina de redigir um e-mail no computador e logo é chamado pelo chefe a dois metros de sua baia. Para quem tem presbiopia, não raro é preciso botar óculos para ver de perto e depois tirá-los para alterar seu campo visual.

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As novas lentes aposentam esse expediente, podendo permanecer no rosto e adaptar a visão a uma zona próxima, intermediária e de maior distância. Abrangem, portanto, três faixas de referência visual. E existem dois modelos à venda, um que capta até 1,5 metro de distância e outro que chega até 3 metros – depende da necessidade do usuário.

Vida entre telas

O lançamento se baseia numa demanda crescente: estima-se que 70% do nosso tempo de uso ocular hoje se dedique a atividades que envolvem dispositivos digitais. Da estação de trabalho ao sofá de casa, passando pela navegação no Waze no trânsito, as telas são onipresentes, exigindo bastante da visão e podendo acarretar dificuldade de foco, má postura e fadiga ocular.

As lentes Immersia foram desenvolvidas com base em estudos de ergonomia e óptica avançada, recrutando tecnologias como inteligência artificial e a plataforma de gêmeos digitais, que permite recriar virtualmente uma pessoa e testar nela soluções para necessidades do cotidiano.

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O produto é indicado a pessoas com presbiopia – a partir de 0,75 grau – que utilizam bastante as telas na rotina ou prefiram ficar com um único par de óculos para dar conta das tarefas do trabalho e de casa. “Um dos diferenciais desse lançamento é permitir que o paciente consiga lidar com várias distâncias com uma única lente”, diz o oftalmologista César Lipener, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria.

Na prática, o modelo ajuda a enfrentar algo frequente na rotina de pessoas entre 40 e 65 anos: estimativas apontam que oito em cada dez relatam cansaço visual ao fim do dia e mais de 70% assumem fazer esforço para manter a nitidez das imagens.

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As novas lentes da Varilux chegam ao mercado nacional tanto como primeira opção de óculos para o dia a dia de quem tem presbiopia ou como segundo par destinado ao uso ocupacional – isso pode ser necessário em casos de miopia elevada, por exemplo, uma vez que, coexistindo com a presbiopia, o problema exigirá lentes multifocais para dar conta das longas distâncias.

O preço vai variar conforme o grau e as características individuais, bem como outras tecnologias incorporadas ao produto, como o antirreflexo e a capacidade de se ajustar melhor aos contrastes. As lentes são projetadas de forma personalizada. Para encarar as telas – e o mundo lá fora.

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