Ministério da Saúde confirma transmissão comunitária no RJ e em SP

Nesta sexta-feira (13), o Ministério da Saúde confirmou 98 casos do novo coronavírus – 21 casos a mais do que o boletim anterior, divulgado ontem – no país. O número de casos suspeitos da doença também subiu para 1.485 e outros 1.344 casos já foram descartados.

Pela primeira vez, há transmissão comunitária do vírus no país, confirmada nas capitais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os casos de transmissão comunitária são aqueles em que não é possível identificar a pessoa que passou a infecção.