Coronavírus: dupla face e lavável, como deve ser a máscara feita em casa

O Ministério da Saúde publicou na noite da última quinta-feira, 2, as orientações para a produção caseira de máscaras de proteção facial. O item passou a ser recomendado pelo ministro Luiz Henrique Mandetta para profissionais que não podem seguir as orientações de distanciamento social e precisam de uma “barreira extra” de proteção.

A publicação explica que “é preciso que a máscara tenha pelo menos duas camadas de pano, seja dupla face. E mais uma informação importante: ela é individual. Não pode ser dividida com ninguém”.

Os tecidos sugerido são TNT, tricoline e algodão, mas a publicação não cita nenhum tipo de composição que seja desaconselhada. “O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais”, diz a orientação.

Os direcionamentos do Ministério dão conta de que a máscara deve ser individual. Não pode ser dividida com ninguém, nem parentes. Cada um deve ter a sua.

O item deve ser usado por cerca de duas horas. Depois é preciso trocar. Portanto, o ideal é que cada pessoa tenha pelo menos duas máscaras de pano.

É importante que o item seja preso com elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. Desse jeito, o pano ficará firme na proteção da boca e do nariz, sem espaços no rosto.

Ao chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária, deixe de molho por dez minutos. Cada um deve lavar sua própria máscara.

Para cumprir essa missão, serve qualquer pedaço de tecido. Camisas, calças antigas, etc.

Alerta importante: não é indicado ficar tirando e colocando a máscara diversas vezes, nem tocar na parte do tecido, que pode estar infectada. Manuseie o item sempre pelas alças ou elásticos.

Veja um tutorial fácil publicado pela pediatra Ana Escobar.