Maconha: primeiro medicamento à base da planta é aprovado nos EUA

Pela primeira vez na história, a Food and Drug Administration (FDA), a agência americana reguladora de medicamentos, aprovou, na segunda-feira 25, a comercialização da primeira droga derivada da maconha. Trata-se do Epidiolex: uma solução oral contendo canabidiol (CBD) altamente purificado (uma das dezenas de substâncias da planta cannabis sativa, maconha) usado para tratar duas formas raras e graves de epilepsia infantil, as síndromes de Lennox-Gastaut e Dravet.

Ambas as doenças causam convulsões descontroladas diariamente, e colocam os pacientes em risco elevado de outras formas de incapacitação física e intelectual, além de morte prematura.

“É um lembrete de que programas avançados de desenvolvimento que avaliem os ingredientes ativos contidos na maconha podem levar a importantes terapias médicas”, disse o comissário da FDA, Scott Gottlieb, ao jornal The Washington Post, sobre a aprovação.

Ele também observou que a ação “não é uma aprovação da maconha ou de todos os seus componentes”, mas sim de um medicamento específico para um uso específico.

História Epidiolex

A história do recém aprovado Epidiolex começou com Sam Vogelstein, um jovem de Berkeley, na Califórnia, que sofria até cem convulsões por dia. No final de 2012, Sam, então com 11 anos, viajou com a mãe a Londres para experimentar o composto da GW Pharmaceuticals. Ele foi o primeiro paciente americano a usar o remédio.

O número de convulsões que ele sofria caiu e os apelos de outros médicos e pacientes convenceram a empresa a começar a fornecer o remédio — até então não licenciado nos Estados Unidos. A companhia lançou testes clínicos em diversos centros médicos. Os testes mostraram queda considerável no número de convulsões.

Até o momento, o remédio será fabricado no Reino Unido e comercializado nos Estados Unidos pela Greenwich Biosciences — subsidiária americana da GW Pharmaceuticals.

Brasil

Em dezembro de 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) atualizou a Portaria 344/98 — que traz a lista das plantas e substâncias sob controle especial — e incluiu o canabidiol na lista de substâncias com venda permitida no país.