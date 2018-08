José Serra é diagnosticado com câncer de próstata

O senador José Serra (PSDB), de 76 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata. O tumor está localizado – ou seja, não saiu da glândula. Além disso, é de um tipo pouco agressivo. O câncer foi identificado durante exames de check-up realizados na semana passada.

De acordo com Miguel Srougi, professor titular de urologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e cirurgião do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em casos desse tipo, por causa da baixa agressividade do tumor, a conduta médica é apenas monitorar o câncer.

É o que na medicina é chamado de vigilância ativa, quando o paciente é submetido a consultas e exames regulares para evitar ou postergar o máximo de tempo possível a cirurgia ou a radioterapia.

Estudos mostram que a vigilância ativa é usada em cerca de 30% dos casos da doença no mundo. A confirmação de que não será preciso tratar o câncer ocorrerá após a análise genética do tumor. A avaliação do material está sendo feita em um centro médico nos Estados Unidos.

Em 2014, Serra havia sido submetido a uma cirurgia na próstata. Ele sofria de hiperplasia prostática benigna, quando há aumento da glândula. No procedimento, foi retirado parte da glândula e não havia tumor.