Johnson & Johnson suspende produção de vacina da Janssen contra a Covid-19

A Johnson & Johnson fechou a sua única fábrica, em Laiden, na Holanda, que produzia lotes utilizáveis ​da vacina da Janssen contra a Covid-19. Segundo o “The New York Times”, o fechamento aconteceu no final do ano passado e a suspensão da produção seria pelo imunizante de dose única não estar sendo economicamente rentável para a empresa. O jornal informou ainda que a paralisação seria temporária.

Embora ainda não se saiba qual o impacto do fechamento da fábrica nas campanhas de vacinação, já que os países que adquiriram o imunizante continuam aplicando as doses únicas, a paralisação da produção causa insegurança no mundo, que enfrenta uma nova onda de infecções causadas pela variante ômicron.

De acordo com o jornal norte-americano, a suspensão tem o potencial de reduzir o fornecimento da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson em algumas centenas de milhões de doses. A reportagem também ressalta que a decisão de suspender a produção na Holanda provocou reações de preocupação em relação à capacidade da empresa em cumprir suas entrega de vacinas para países em desenvolvimento. “Este não é o momento de mudar as linhas de produção do nada, quando a vida das pessoas em todo o mundo em desenvolvimento está em jogo”, disse o Dr. Ayoade Alakija, co-chefe do programa de distribuição de vacinas da União Africana, em entrevista ao “The New York Times”.

A paralisação da fábrica em Laiden também pegou de surpresa os funcionários de dois dos maiores clientes da companhia: a União Africana e a Covax, iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), responsável por levar vacinas para países pobres. Ao jornal, Jake Sargent, porta-voz da Johnson & Johnson, declarou por e-mail que a empresa está “focada em garantir que a vacina esteja disponível onde as pessoas precisam” e que sua rede global de produção “está trabalhando dia e noite” para auxiliar no combate à pandemia da Covid-19.