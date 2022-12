Hospital Albert Einstein anuncia complexo de oncologia de R$ 1,2 bilhão

O Hospital Israelita Albert Einstein anunciou nesta terça-feira, 6, o projeto do Centro Avançado de Oncologia e Hematologia, um complexo com foco em pesquisa e acompanhamento de pacientes com câncer desde o diagnóstico à reabilitação previsto para abrir as portas em 2025. O investimento para o empreendimento será de R$ 1,2 bilhão e a unidade vai funcionar no Parque Global, bairro planejado que está sendo construído na cidade de São Paulo pela incorporadora Benx, parceira do hospital no projeto e que vai investir R$ 800 mil no novo centro oncológico.

A proposta de erguer um complexo focado no estudo sobre o câncer e no atendimento com as mais avançadas ferramentas para combater a doença, como o sequenciamento genético para personalizar o tratamento, surgiu a partir da observação de que os casos têm aumentado – reflexo do envelhecimento da população, mas também de fatores de risco enraizados nos hábitos da população, como tabagismo, sedentarismo e consumo de alimentos ultraprocessados -. A última estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontou que mais de 700 mil casos devem ser diagnosticados por ano até 2025 no Brasil.

Em uma uma área de 38 mil metros quadrados, o centro oncológico vai contar com 160 leitos, dez salas cirúrgicas, 84 consultórios e 36 salas de quimioterapia, além de pronto-atendimento com capacidade de 12 mil atendimentos por ano. Atualmente, o Einstein realiza 25 mil atendimentos anuais em suas unidades especializadas na capital paulista, incluindo o Hospital Municipal Vila Santa Catarina – com pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) -, e em Goiânia (GO).

Diante dos avanços na área de oncologia, o hospital tem recebido reconhecimento internacional e foi eleito o 16º melhor hospital do mundo e o primeiro da América Latina no World’s Best Specialized Hospitals 2023, o ranking da revista norte americana Newsweek.

“A meta de ficar entre os dez melhores em cinco anos”, afirma Sidney Klajner, presidente do Einstein. “A gente já tem experiência. Quando junta profissionais de todas as naturezas e origens dentro de um ambiente estruturado de pesquisa que busca responder dúvidas, cria-se um ambiente salutar para inovar o tratamento. Assim, temos o desenvolvimento de novos medicamentos e da medicina personalizada.”

Novo bairro

O complexo será localizado no Parque Global, um novo bairro em construção na zona sul de São Paulo, na região da Marginal Pinheiros, com torres residenciais, estabelecimentos comerciais e shopping com a proposta de unir lazer, moradia e serviços sem grandes deslocamentos e, inclusive, com a possibilidade de fazer alguns deles a pé.

“Existe a Paris em 15 minutos e vamos ter São Paulo em dez minutos. É um bairro realmente completo”, explica Adalberto Bueno Netto, presidente do Grupo Bueno Netto, responsável pela construção do bairro em parceria com a Related Group.

