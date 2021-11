Holanda retoma as medidas protetivas contra a Covid-19

Com o aumento de casos de Covid-19, a Holanda retomou as medidas protetivas contra o novo coronavírus. A principal delas é o uso de máscaras em espaços públicos. “As infecções e as hospitalizações estão aumentando rapidamente”, disse o primeiro-ministro Mark Rutte, nesta terça-feira 2, durante uma entrevista coletiva.

O governo holandês também retomou as normas de distanciamento social de 1,5 metro e ampliou a determinação para a apresentação de passaportes da vacina em locais como restaurantes e museus.

De acordo com o primeiro-ministro holandês, as máscaras devem ser utilizadas em salões de beleza, lojas e casas de massagem, além do transporte público, onde embora já fossem obrigatórias, poderiam ser retiradas nas plataformas e estações. Exceções à regra, apenas as profissionais do sexo da Holanda, país em que a prostituição é legalizada.

Com as novas decisões, a Holanda passa a ser um dos primeiros países europeus ocidentais a retomar as medidas sanitárias contra a Covid-19, menos de dois meses depois da flexibilização.