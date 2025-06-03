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Saúde

Hidrocefalia de pressão normal: entenda quadro do cantor Chico Buarque

Condição leva ao aumento do líquido intracraniano; procedimento estava programado e artista deve ter alta em 48 horas, segundo boletim médico

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jun 2025, 17h47 | Atualizado em 10 set 2026, 13h20
Chico Buarque
O cantor e compositor Chico Buarque (Reprodução/Youtube)
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Hidrocefalia de pressão normal: entenda quadro do cantor Chico Buarque Priorize VEJA no Google

A cirurgia realizada pelo cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, realizada na manhã desta terça-feira, 3, foi para tratar um quadro de hidrocefalia de pressão normal, também conhecida como hidrocefalia normobárica, de acordo com o boletim médico do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a página oficial do artista publicou nota explicando que o procedimento já estava programado e que ele está no quarto, em observação, “com seu habitual bom humor”. Ele deve receber alta em 48 horas.

Na hidrocefalia de pressão normal, ocorre um acúmulo de líquido cefalorraquidiano, o líquor, nos ventrículos cerebrais, e isso pode afetar o paciente, levando a dificuldades para andar e alterações cognitivas que podem até ser confundidas com a doença de Alzheimer.

“Ocorre uma dificuldade de absorver o líquido que é naturalmente produzido pelo cérebro, levando a uma compressão de dentro para fora. Ela aumenta e diminui durante o tempo, com momentos de pressão maior e outros de pressão menor, o que altera a hidrodinâmica do cérebro”, explica o o neurocirurgião Raphael Bertani, membro-titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN).

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Para o diagnóstico, são realizados exames detalhados antes e, após a drenagem de um volume de líquor por meio da coluna lombar, pode ser também feita uma drenagem contínua para confirmação do diagnóstico, em alguns casos. O tratamento é geralmente feito com uma derivação ventrículo-peritoneal (DVP), ou seja, a vazão do líquido excessivo para outros locais do corpo.

Em Chico Buarque, segundo publicação oficial, foi realizada a primeira opção. “Na hidrocefalia de pressão normal, é preciso tirar esse líquido de dentro do cérebro. Então, é colocado um cateter com válvula, onde está o líquor, e o outro cateter vai para a barriga para o líquido não ficar preso no cérebro. É uma solução bem interessante.”

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O neurocirurgião diz que estudos estão sendo realizados para atualizar o procedimento. “Isso será feito por cateterismo. Vamos fazer a conexão pela veia para fazer a drenagem.”

Atenção com os idosos

O neurocirurgião explica que a hidrocefalia de pressão normal ocorre em idosos e não é fácil de ser identificada. “É uma condição lenta, que pode se desenvolver durante anos e levar a sintomas parecidos com doença de Alzheimer ou de Parkinson.”

Bertani recomenda que familiares fiquem atentos ao que chamou de “tríade clássica: demência, dificuldade de marcha e incontinência urinária”.

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“O diagnóstico é complexo. É necessário fazer exame de imagem, como ressonância magnética, análise neuropsicológica, e punção para tirar o líquido e ver se o paciente melhora.”

Esse quadro levou ao cancelamento da agenda de shows nos Estados Unidos do cantor e pianista Billy Joel, de 76 anos,. A condição neurológica afetou a audição, a visão e o equilíbrio do artista.

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