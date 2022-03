Hamsters infectados podem transmitir novo coronavírus para humanos

O caso de um funcionário de uma loja de animais infectado pela variante de preocupação delta do novo coronavírus foi a base de um estudo que apontou que o vírus pode ser transmitido por hamsters para seres humanos. Realizada por pesquisadores de Hong Kong, onde um surto da doença levou ao abate de 2.000 animais, a pesquisa foi publicada no periódico científico The Lancet.

Os cientistas coletaram amostras dos hamsters no pet shop e no armazém dela e também de pessoas ligadas ao local que testaram positivo para o SARS-CoV-2.

“Os genomas virais do SARS-CoV-2 deduzidos de casos humanos e de hamsters neste incidente pertencem à variante delta que não circulava localmente antes desse surto”, diz o estudo. Os pesquisadores concluíram que o vírus é capaz de circular entre os animais, já que metade dos animais que estavam na loja e 58% dos que estavam no armazém estavam infectados, e passar para humanos.

“Ambos os resultados genéticos e epidemiológicos sugerem fortemente que houve mais de um evento de transmissão de hamster para humano neste estudo. Este incidente também levou à transmissão humana. A importação de hamsters infectados com SARS-CoV-2 foi uma fonte provável desse surto”, concluíram. E alertaram ainda para o risco do comércio desses animais de estimação, que podem levar à disseminação do vírus.