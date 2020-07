Fleury, ex-governador de São Paulo, é submetido a transplante de fígado

Aos 71 anos, Luiz Antônio Fleury Filho, governador de São Paulo entre 1991 e 1995, foi submetido a um transplante de fígado no último dia 5. Ele ficou em fila de espera por um órgão ao longo de sete meses.

O motivo do procedimento foi uma cirrose deflagara por esteatose (excesso de gordura no fígado), doença que acomete cerca de 40% dos homens. O transplante foi conduzido pelo cirurgião Ben-Hur Ferraz Neto, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Fleury recebeu alta nesta segunda, 13.