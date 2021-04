Fiocruz entrega 5,2 milhões de doses da vacina nesta sexta

A Fiocruz entregou nesta sexta-feira, 23, cerca de 5,2 milhões de vacinas contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). São 500.000 doses a mais do que as 4,7 milhões previstas inicialmente para esta semana.

De acordo com a fundação, pela manhã, 480.000 doses foram entregues diretamente ao estado do Rio de Janeiro. O restante da carga saiu às 16h, da unidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. No total, cerca de 20 milhões de doses do imunizante de Oxford-Astrazeneca produzidos pela Fiocruz já foram entregues ao Ministério da Saúde.

Para a semana que vem, estão previstas mais 6,7 milhões de doses e a previsão é que o volume entregue mensalmente aumente nos próximos meses. Para maio, estão previstas 21,5 milhões de doses; 34,2 milhões, em junho; e 22 milhões, em julho, de maneira a totalizar as 100,4 milhões de doses produzidas a partir do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) importado, conforme acordo a firmado com a farmacêutica AstraZeneca. No segundo semestre, a Fiocruz prevê produzir 110 milhões de doses com IFA fabricado no Brasil.

Com Agência Brasil