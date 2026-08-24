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Saúde

Febre do Nilo Ocidental: SP registra dois casos da doença e SC tem morte

Doença é transmitida por pernilongos e pode causar alterações neurológicas graves; veja sintomas e como se proteger

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 18h39 | Atualizado em 25 ago 2026, 10h49
Mosquito culex
O pernilongo Culex é transmissor da febre do Nilo Ocidental (Wikimedia Commons/Divulgação)
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Pela primeira vez na história do estado, São Paulo registrou dois casos de febre do Nilo Ocidental, infecção viral transmitida principalmente pelo mosquito Culex, em duas pessoas de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Uma já está curada e outra permanece internada. Em Santa Catarina, também foram registrados dois casos da doença e uma pessoa morreu, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Os episódios em São Paulo foram confirmados nesta segunda-feira, 24, pelo Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (CVE-SP).

Segundo o órgão, o primeiro caso foi de uma mulher de 34 anos, moradora de Ribeirão Preto e que tinha histórico de viagem à região amazônica. O local da viagem não foi informado, mas o CVE disse que ela evoluiu para cura.

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O segundo caso é de uma paciente de 18 anos, que mora em São José do Rio Preto e está internada “sob cuidados médicos”. O estado de saúde dela não foi divulgado.

“A confirmação dos dois primeiros casos humanos de febre do Nilo Ocidental no estado reforça a importância da vigilância epidemiológica e do acompanhamento permanente da situação. As equipes municipais e estaduais seguem atuando na investigação dos casos para identificar o local provável de infecção e orientar as medidas de prevenção”, disse, em nota, a diretora do CVE-SP, Tatiana Lang D’Agostini.

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Primeiros registros no estado

O local provável de infecção está sendo investigado nos dois casos, que foram confirmados por exames laboratoriais do Instituto Adolfo Lutz.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os episódios foram registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

“Esta é a primeira vez que o estado de São Paulo registra casos humanos da doença. Diante das duas confirmações, a pasta reforça as orientações à população sobre a doença, seus principais sintomas e as medidas de prevenção contra a exposição aos mosquitos transmissores.”

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Casos em Santa Catarina

Em Santa Catarina, uma mulher de 77 anos morreu na cidade de Imbituba, no sul do estado, no último dia 8. O outro caso foi de um homem de 56 anos do município de Caçador, na região oeste, que chegou a ser internado, mas já se recuperou.

Ambos os quadros apresentaram manifestações neurológicas e seguem sob investigação epidemiológica contínua para mapear com precisão os prováveis locais de infecção e detalhar a relação entre a circulação do vírus e as manifestações clínicas registradas”, informou, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

A pasta destacou que está intensificando as ações de vigilância epidemiológica, laboratorial, animal e entomológica. E ressaltou que “não existe contágio de pessoa para pessoa, nem transmissão direta de aves para as pessoas”.

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Segundo a secretaria, o primeiro registro da doença no Brasil ocorreu em 2014 e, desde então, 13 estados já notificaram episódios.

Febre do Nilo Ocidental

A febre do Nilo Ocidental é uma doença viral transmitida por mosquitos do gênero Culex, mais conhecidos como pernilongos ou muriçocas, infectados após se alimentar com o sangue de aves contaminadas.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, há casos assintomáticos, mas cerca de 20% das pessoas podem ter sintomas leves, como febre passageira.

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Em casos graves, os pacientes podem apresentar encefalite, meningite e comprometimento do sistema nervoso central ou periférico.

Nesse cenário, o paciente pode receber indicação para internação, inclusive em unidade de terapia intensiva (UTI).

Sintomas da doença

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  • Febre
  • Mal-estar
  • Falta de apetite
  • Náuseas e vômitos
  • Dor de cabeça
  • Dor muscular
  • Dor nos olhos
  • Manchas na pele (exantema máculo-papular)
  • Aumento dos gânglios linfáticos (linfadenopatia)
  • Sintomas neurológicos (confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, tremores, convulsões)

Como evitar a febre do Nilo Ocidental

Não há vacina nem tratamento para a febre do Nilo Ocidental, então, a melhor forma é se proteger dos mosquitos.

  • Utilize repelente
  • Usar roupas que reduzam a exposição da pele, especialmente em áreas de maior risco
  • Coloque telas em portas e janelas
  • Evite permanecer exposto aos mosquitos, principalmente do entardecer ao amanhecer
  • Elimine recipientes e locais que possam acumular água
  • Evite o descarte de lixo em valas, valetas, margens de córregos, rios e riachos
  • Evite, sempre que possível, o contato ou manuseio de animais encontrados mortos
  • Redobre os cuidados do entardecer ao amanhecer, período de maior atividade dos mosquitos Culex
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Mosquito
Saúde
Vírus
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