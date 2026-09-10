🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

Febre do Nilo Ocidental: Itália registra 41 mortes e 594 casos da doença

Segundo Instituto Nacional de Saúde, taxa de letalidade em forma mais grave é de 13,3%; veja regiões afetadas

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 19h50
Mosquito culex
O pernilongo Culex é transmissor da febre do Nilo Ocidental (Wikimedia Commons/Divulgação)
Continua após publicidade
Febre do Nilo Ocidental: Itália registra 41 mortes e 594 casos da doença Priorizar nos meus resultados Google

O Instituto Nacional de Saúde da Itália informou nesta quinta-feira, 10, que registrou neste ano 41 mortes e 594 casos de febre do Nilo Ocidental, infecção viral transmitida principalmente pelo mosquito Culex. A doença foi relatada em 79 províncias de 19 regiões do país, incluindo Lombardia, Toscana, Sicília e Sardenha.

O instituto informou que o balanço com os 594 casos contém episódios até o dia 9 de setembro e que, no boletim anterior, eram 521. Entre os episódios, 306 manifestaram a forma neuroinvasiva, considerada mais grave, e 206 tiveram febre ou outros sintomas. Os demais foram assintomáticos. Ao todo, sete casos são importados, um deles relacionado a um óbito.

No mesmo período de 2025, foram notificados 582 casos e 39 mortes. “A taxa de letalidade, calculada com base nas formas neuroinvasivas autóctones relatadas e confirmadas até o momento, é de 13,3% (comparada a 15,0% no mesmo período de 2025)”, informou.

Siga

Regiões afetadas na Itália

O balanço também informa que, até o momento, 79 províncias e 19 regiões têm circulação do vírus: Piemonte, Vale de Aosta, Lombardia, Província Autónoma de Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Ligúria, Emília-Romana, Toscana, Úmbria, Marche, Lácio, Abruzzo, Molise, Campânia, Puglia, Calábria, Sicília e Sardenha.

O órgão informou que atividades integradas de vigilância de vírus transmitidos por mosquitos envolvem o instituto, o Ministério da Saúde e o Instituto Zooprofilático de Abruzzo e Molise.

Continua após a publicidade

O Ministério da Saúde local coordena ações de prevenção, vigilância e resposta diante do aumento de casos da doença.

Febre do Nilo Ocidental

A febre do Nilo Ocidental é uma doença viral transmitida por mosquitos do gênero Culex, mais conhecidos como pernilongos ou muriçocas, infectados após se alimentar com o sangue de aves contaminadas.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, há casos assintomáticos, mas cerca de 20% das pessoas podem ter sintomas leves, como febre passageira.

Continua após a publicidade

Em casos graves, os pacientes podem apresentar encefalite, meningite e comprometimento do sistema nervoso central ou periférico.

Nesse cenário, o paciente pode receber indicação para internação, inclusive em unidade de terapia intensiva (UTI).

Continua após a publicidade

Sintomas da doença

  • Febre
  • Mal-estar
  • Falta de apetite
  • Náuseas e vômitos
  • Dor de cabeça
  • Dor muscular
  • Dor nos olhos
  • Manchas na pele (exantema máculo-papular)
  • Aumento dos gânglios linfáticos (linfadenopatia)
  • Sintomas neurológicos (confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, tremores, convulsões)

Como evitar a febre do Nilo Ocidental

Não há vacina nem tratamento para a febre do Nilo Ocidental, então, a melhor forma é se proteger dos mosquitos.

  • Utilize repelente
  • Usar roupas que reduzam a exposição da pele, especialmente em áreas de maior risco
  • Coloque telas em portas e janelas
  • Evite permanecer exposto aos mosquitos, principalmente do entardecer ao amanhecer
  • Elimine recipientes e locais que possam acumular água
  • Evite o descarte de lixo em valas, valetas, margens de córregos, rios e riachos
  • Evite, sempre que possível, o contato ou manuseio de animais encontrados mortos
  • Redobre os cuidados do entardecer ao amanhecer, período de maior atividade dos mosquitos Culex
Publicidade
TAGS:
Itália
Mosquito
Vírus
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).