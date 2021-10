FDA autoriza vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos nos EUA

A Food and Drugs Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, autorizou nesta sexta-feira 29, a aplicação da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. O próximo passo para iniciar a campanha de imunização dessa faixa etária é o aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), que já tem reunião marcada entre especialistas e a diretora Rochelle Walensky na próxima terça-feira 2,. O objetivo é estabelecer os protocolos de uso do imunizante, como a dose de um terço da aplicada nos adultos.

Com a autorização da FDA, as vacinas poderão ser oferecidas a cerca de 28 milhões de crianças, deixando apenas os mais novos, com menos de 5 anos, descobertos. Autoridades federais esperam que a vacina pediátrica ajude a preencher uma grande lacuna na campanha de vacinação dos Estados Unidos, que preocupa pais, educadores e gestores de saúde pública. De acordo com Fiona Havers, especialista em doenças virais do C.D.C., crianças de 5 a 11 anos representam 10,6% de todos os casos. “Claramente, ainda há muitas crianças suscetíveis por aí que são vulneráveis ​​a doenças graves”, declarou.

Na sexta-feira 22, a Pfizer informou à agência reguladora que seu imunizante contra o coronavírus é seguro e possui mais de 90,7% de eficácia na prevenção da doença em crianças de 5 a 11 anos. O estudo acompanhou 2.268 crianças que receberam duas doses da vacina ou placebo, com três semanas de intervalo. De acordo com os pesquisadores, 16 crianças que receberam o placebo foram infectadas com Covid-19, em comparação a três que receberam o imunizante.

A Pfizer também anunciou na quarta-feira 27, que entrará com pedido de autorização na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que a vacina possa ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Segundo a farmacêutica, ainda não há uma data definida, mas a solicitação será encaminhada ainda no mês de novembro.

Confira os números da vacinação no Brasil: