‘Fake news’ de saúde é tema de entrevista com infectologista David Uip

As perigosas e cada vez mais frequentes notícias falsas com dicas e alertas sobre saúde são o assunto de uma das dez entrevistas conduzidas por jornalistas de VEJA na segunda edição do fórum Amarelas Ao Vivo. O tema do evento, uma versão de palco das tradicionais Páginas Amarelas de VEJA, é “Como as fake news e as redes sociais afetarão as eleições, o Brasil e você”.

O secretário de Saúde do Estado de São Paulo, David Uip, falará sobre as fake news de saúde à editora de VEJA Adriana Dias Lopes. O fórum acontecerá no próximo dia 24 de abril no Teatro Santander, na capital paulista, a partir das 8h30. Os ingressos estão à venda neste link.

Programação

Além da entrevista de David Uip, o evento Amarelas ao Vivo abordará diferentes aspectos das notícias falsas e do impacto de redes sociais.

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), falará ao redator-chefe Policarpo Júnior sobre os desafios jurídicos no combate às mentiras nas eleições deste ano.

André Petry, diretor de redação de VEJA, entrevistará o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, um dos alvos preferenciais de notícias falsas na internet brasileira.

Jaime Durán Barba, estrategista político, será entrevistado por Thais Oyama, redatora-chefe de VEJA, sobre a estratégia digital na vitoriosa campanha do presidente da Argentina, Maurício Macri, em 2015.

O colunista Ricardo Noblat conduzirá a entrevista em que o estrategista político Guillaume Liegey falará sobre como o presidente da França, Emmanuel Macron, venceu as fake news em sua campanha, em 2017.

Bia Granja, criadora do YouPix, conversa com o editor especial Daniel Bergamasco sobre como nascem e se espalham virais na internet brasileira.

O redator-chefe Fábio Altman entrevista o jornalista Ricardo Boechat sobre a relevância do jornalismo profissional em tempos de profusão de boatos e notícias mentirosas.

O publicitário Nizan Guanaes estará frente a frente com Mauricio Lima, redator-chefe e titular da coluna Radar, em conversa sobre como proteger marcas e negócios diante do poder fulminante das redes sociais e das notícias falsas que veiculam.

A colunista Dora Kramer conduzirá entrevista com Pablo Ortellado, que tratará de como as redes sociais vão impactar as urnas nas eleições de outubro de 2018.

Acioli de Olivo falará ao colunista Augusto Nunes sobre acusações levianas e o suicídio do irmão dele, o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Luiz Carlos Cancellier, em 2017.

