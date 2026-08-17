Exercício a dois pode ajudar na relação, sugere estudo

Fazer exercício sozinho é bom, mas ao lado do cônjuge pode ser ainda melhor. É o que sugere um estudo publicado recentemente na revista científica Family Relations, que comparou os efeitos de se exercitar individualmente e a dois sobre a qualidade do casamento.

A pesquisa aponta que casais que treinam juntos podem ter uma capacidade ligeiramente maior de resolver conflitos pacificamente e apresentar melhores níveis de comunicação do que aqueles que se exercitam sozinhos. E, para isso, não é preciso gastar dinheiro com academia ou aparelhos sofisticados em casa: a caminhada foi a forma de exercício compartilhado mais relatada pelos casais do estudo.

A análise inclui dados de uma pesquisa com cerca de 1.700 casais que participaram do estudo “Couple Relationships and Transition Experiences” (“Relacionamentos conjugais e experiência de transição”, na tradução literal), um projeto da Brigham Young University (BYU), nos Estados Unidos, que acompanha casais recém-casados nos EUA desde 2015.

Na pesquisa, eles calcularam com que frequência marido e mulher faziam exercícios sozinhos ou juntos e compararam essas informações com a percepção que os casais tinham sobre três indicadores de relacionamento: qualidade da comunicação, capacidade de resolver conflitos e frequência de desentendimentos.

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Depois, utilizaram métodos estatísticos para avaliar se havia uma relação entre a forma como os casais se exercitavam e a qualidade da relação, considerando as respostas dos dois parceiros.

O estudo afirma que tanto o exercício individual quanto o exercício em casal “estiveram significativamente associados a uma melhor comunicação conjugal e resolução de conflitos, bem como a uma menor incidência de conflitos no casamento“.

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Mas, quando analisados simultaneamente, o treino a dois demonstrou “associações mais fortes e consistentes” com os resultados positivos na relação do casal em comparação com o treino individual. Além disso, esses padrões se mantiveram tanto para os maridos quanto para as esposas.

Para os pesquisadores, fazer exercício em companhia provavelmente criou oportunidades para interações e conversas positivas entre o casal. Os pesquisadores também descobriram que os casais que se exercitavam juntos relataram melhor capacidade de escuta e maior sensação de serem ouvidos e apoiados pelo cônjuge.

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E caminhar foi a forma de exercício compartilhado mais comumente relatada entre eles. “Dos três resultados analisados, o exercício físico teve o maior impacto na comunicação. Por isso, foi interessante que a caminhada tenha sido o exercício mais relatado. Ela proporciona oportunidades naturais de comunicação”, avaliou a coautora do estudo Ashlyn Hiatt Mildenhall, em comunicado.

Como os dados foram coletados em um único momento, o estudo mostra associações entre os fatores, mas não permite afirmar que fazer exercício junto cause uma melhora direta no casamento. No entanto, os autores sugerem que “profissionais e educadores podem considerar a incorporação de exercícios em conjunto em cursos de educação matrimonial e estratégias terapêuticas”.