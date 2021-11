EUA gastarão US$ 1 bilhão com compra de comprimidos contra a Covid-19

Os Estados Unidos gastarão mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,49 bilhões) na compra de molnupiravir, comprimidos contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelas empresas MSD e Ridgeback Biotherapeutics, que produzem o tratamento, nesta terça-feira 9.

Em junho, o governo norte-americano havia encomendado 1,7 milhão de pílulas do medicamento pelo preço de US$ 1,2 bilhão e opera com a opção de adquirir mais 1,4 milhão de tratamentos. Essa nova aquisição aumenta o total de tratamentos a 3,1 milhões pelo valor de US$ 2,2 bilhões. A MSD disse que, por contrato, os Estados Unidos têm direito a mais 2 milhões de tratamentos.

Segundo dados divulgados em outubro, o medicamento, se administrado na fase leve ou moderada da doença, pode diminuir pela metade a chance de pessoas com mais risco de desenvolverem casos graves de Covid-19 morrerem ou serem internadas. “O molnupiravir, se autorizado, estará entre as vacinas e remédios disponíveis para combater a Covid-19”, disse Frank Clyburn, presidente da unidade de saúde humana da MSD, que tem um pedido de aprovação na Food and Drugs Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, para ser analisado por uma comissão independente de especialistas no dia 30 de novembro.

O governo norte-americano também garantiu milhões de doses do antiviral da Pfizer que, na última semana, demonstrou poder reduzir em 89% o risco de hospitalização ou óbito de adultos com risco de desenvolver a doença em sua forma mais grave.