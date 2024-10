Estudo comprova eficácia de teste de DNA para prevenir câncer de colo do útero

Um estudo conduzido por médicos do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti (Caism) da Unicamp demonstrou que o teste de DNA-HPV, recém-incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode transformar a prevenção do câncer de colo do útero no Brasil. A pesquisa, realizada na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, revelou que essa nova tecnologia, quando integrada a um programa de monitoramento, pode identificar lesões pré-cancerosas e cânceres até dez anos antes do exame de papanicolau, método tradicional de rastreio. Os resultados foram publicados na revista científica Scientific Reports.

O teste de DNA-HPV detecta a presença de tipos de HPV de alto risco que podem causar câncer, como o HPV-16 e HPV-18. Ele é mais preciso que o papanicolau, pois identifica o vírus que pode levar ao câncer antes mesmo de surgirem alterações celulares visíveis. Na pesquisa, 20.551 mulheres foram examinadas ao longo de cinco anos, e a taxa de cobertura do teste foi de 58,7%, chegando a 77,8% quando se desconsideram os meses mais críticos da pandemia de covid-19.

Resultados promissores

Os dados da pesquisa mostraram que o teste de DNA-HPV foi quatro vezes mais eficaz na detecção de lesões pré-cancerosas comparado ao papanicolau. No estudo, 258 lesões precursoras de alto grau e 29 casos de câncer foram detectados. Além disso, 83% dos cânceres identificados estavam no estágio inicial (Estágio I), quando as chances de cura são muito maiores e o tratamento é mais simples​.

O teste de DNA-HPV também mostrou maior eficiência ao detectar câncer em mulheres mais jovens. A idade média das pacientes diagnosticadas com câncer foi de 41,4 anos, em comparação aos 52 anos observados no método tradicional. Isso significa que, com o novo teste, o diagnóstico foi antecipado em até dez anos​.

Impacto na saúde pública

Além dos benefícios em termos de saúde, o estudo sugere que o uso do teste de DNA-HPV pode ser mais econômico para o sistema público de saúde a longo prazo. Embora o custo inicial do exame seja maior que o do papanicolau, a detecção precoce do câncer reduz a necessidade de tratamentos mais caros e agressivos, como quimioterapia e radioterapia, que são usados em casos mais avançados da doença​.

Em março de 2024, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) aprovou o uso do teste de HPV no SUS. O exame deve estar disponível em todo o país nos próximos meses, começando pelas regiões com melhor infraestrutura​.

Com a implementação nacional do teste, os pesquisadores estimam que o número de mortes por câncer de colo do útero, atualmente em cerca de 468 por mês, pode ser reduzido drasticamente. O estudo de Indaiatuba também está sendo replicado em outras regiões, como Recife, para avaliar a eficácia em populações maiores​.