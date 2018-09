Em um mês, casos de sarampo aumentam 32% nas Américas

O número de casos confirmados de sarampo no continente americano subiu de 5.004 para 6.629 entre 21 de agosto e 21 de setembro – representando um aumento de 32% -, indica boletim epidemiológico emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país com maior incidência é a Venezuela, com 4.605 (69,4%) casos de sarampo diagnosticados. Em seguida vem Brasil com 1.766 (26,6%), segundo último boletim do Ministério da Saúde.

Outros países da lista incluem: Estados Unidos (124 casos), Colômbia (85), Canadá (22), Peru (21), Equador (19), Argentina (11), México (5), Antígua e Barbuda (1) e Guatemala (1). No período da análise, Brasil e Venezuela registraram 72 mortes em decorrência da doença, dez em território brasileiro.

A OMS aconselha que, em países onde há surto, seja feita ampliação da cobertura vacinal da população, além de medidas preventivas contra a transmissão nosocomial, que ocorre quando paciente adquire uma doença durante o período em que esteve em uma unidade de saúde. Para evitar a contaminação, a organização pede que os gestores isolem os pacientes com sarampo em salas específicas.

Sarampo no Brasil

Dados divulgados na terça-feira pelo Ministério da Saúde apontam que, até o dia 24 de setembro, foram confirmados 1.766 ocorrências de sarampo e 7.962 permanecem em investigação. Atualmente, o país enfrenta dois surtos da doença: no Amazonas (1.367) e em Roraima (325). Casos isolados foram registrados nos estados de São Paulo (3), Rio de Janeiro (18), Rio Grande do Sul (29), Rondônia (2), Pernambuco (4), Pará (14) e Sergipe (4).

O relatório ainda confirma 10 mortes pela doença: quatro em Roraima (três em estrangeiros e uma, em brasileiro), quatro no Amazonas (todos brasileiros, sendo dois moradores de de Manaus e duas pessoas do município de Autazes) e dois óbitos no Pará (indígena venezuelano). Segundo o Ministério, a situação está sendo acompanhada e medidas de bloqueio de vacinação estão sendo tomadas em todos os estados, que estão recebendo o apoio necessário.

Vacina é a única forma de prevenção

A vacinação é a única maneira de prevenir a doença. Embora as crianças sejam mais vulneráveis à doença, adultos e adolescentes que não receberam a vacina ou não completaram o esquema vacinal (dependendo da faixa etária, são necessárias duas doses para conferir proteção) podem se imunizar nos postos de saúde.

Já para mulheres grávidas recomenda-se a imunização apenas após o parto. No caso do planejamento da gravidez, é importante realizar um exame de sangue para determinar se a pessoa já está protegida contra o sarampo. Caso não esteja, a vacina pode ser tomada um mês antes da gestação.

Baixa adesão da vacina

Embora a última Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite tenha atingido a meta estabelecida de imunizar 95% do público-alvo, foi necessário estender a campanha por duas vezes. Ainda assim, 1.180 municípios não atingiram o índice de cobertura vacinal no prazo designado pela pasta e cerca de 516.000 crianças ainda não tomaram as duas doses.

Nesta quinta-feira, Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações ressaltou a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Segundo Carla, o país enfrenta queda na adesão às vacinas: no ano passado, das 14 vacinas que integram o programa, apenas a BCG, aplicada em recém-nascidos para prevenir a tuberculose, atingiu a meta de 95% de cobertura.

“Não podemos esmorecer e deixar de vacinar nossas crianças. Elas são as mais vulneráveis e, no momento de circulação de um agente, elas são as mais afetadas. Se nós pararmos de vacinar, essas doenças vão recrudescer”, completou. Uma das soluções propostas pela coordenadoria para aumentar a adesão foi tentar transformar a carteira de vacinação em pré-requisito da matrícula escolar. No entanto, o Ministério da Educação recusou a proposta.

Ação contra Fake News

Parte do motivo da baixa adesão às vacinas são as notícias falsas pu fake news divulgadas nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Whatsapp. Para combater esse problema, o Ministério da Saúde disponibiliza uma ferramenta que verifica notícias de saúde compartilhadas nessas redes, para saber se são verdadeiras ou falsas.

A ferramenta, um número de WhatsApp, está disponível para toda a população. Após apurar a veracidade das informações, o Ministério retorna ao usuário dizendo se a notícia é uma fake news ou não. As mensagens podem ser enviadas gratuitamente para o número (61) 99289-4640.

(Com Agência Brasil)