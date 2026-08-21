Ebola: Congo recebe 70 mil doses de vacina para tentar conter surto

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A OMS liberou 70.000 doses da vacina Ervebo para o Congo. Parte irá para profissionais de saúde e parte será usada em teste contra a cepa Bundibugyo, responsável pelo atual surto de ebola, que já matou 2.300 pessoas. Este é o segundo maior surto da história, e a OMS alerta que a situação está longe do controle.

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Um lote com 70 000 doses da vacina Ervebo, licenciada e indicada para surtos de ebola, foi liberado para a República Democrática do Congo para a proteção de profissionais de saúde e um teste de fase 3 para verificar a eficácia do imunizante contra a cepa Bundibugyo, responsável pelo atual surto que já atingiu quase 5 000 pessoas e causou 2 300 mortes.

A medida, anunciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é resultado de um pedido de liberação do governo da República Democrática do Congo ao Grupo Internacional de Coordenação para o Fornecimento de Vacinas (ICG), responsável por gerenciar o estoque global de imunizantes contra a infecção.

O montante será dividido em duas partes: 50 000 doses serão direcionadas para profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao vírus e as 20 000 doses restantes serão utilizadas em um ensaio clínico de fase 3 para verificar se o imunizante tem algum impacto sobre a cepa em circulação.

Embora não se saiba se a vacina terá eficácia para proteger a população do surto, trata-se de uma investigação importante para evitar um vírus que não tem vacina disponível nem tratamento.

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“Dados preliminares de laboratório e de estudos com animais sugerem que ela pode proporcionar alguma proteção. Portanto, espera-se que o ensaio clínico forneça novas evidências importantes, essenciais para que os formuladores de políticas públicas orientem o uso futuro da vacina Ervebo”, explicou, em comunicado, a OMS.

Segundo maior surto de ebola

Nesta quarta-feira, 19, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirma que este é o segundo maior surto de ebola já registrado, mas está se espalhando com mais velocidade do que qualquer outro momento de circulação da doença.

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“Precisamos ser francos: a epidemia está longe de estar sob controle”, afirmou e descreveu o cenário: “O que mais me preocupa é onde as pessoas estão morrendo: em casa, em suas comunidades, fora dos centros de tratamento e fora das listas de contatos conhecidos. Cada morte desse tipo aponta para uma cadeia de transmissão que ainda não descobrimos.”

Segundo ele, duas vacinas estão sendo desenvolvidas com foco na cepa Bundibugyo e já entraram em fase de testes com humanos.

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Ebola

A doença causada pelo vírus ebola é transmitida a partir do contato com fluidos, como sangue e saliva, que tem como principais sintomas: febre, manifestações hemorrágicas, fraqueza, diarreia, vômitos e dor abdominal.

Atualmente, há um surto ativo na República Democrática do Congo relacionado com a cepa Bundibugyo, que não tem tratamento nem vacina. Isso levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar emergência internacional em saúde pública.