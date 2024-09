Dose única de ácido hialurônico simplifica tratamento de desgaste articular

O desgaste articular é um problema crescente, tanto para esportistas quanto para a população em geral, especialmente com o envelhecimento. A osteoartrite, principal causa dessa deterioração, afeta aproximadamente 7,6% da população mundial, de acordo com um estudo realizado pela IHME (Institute Health Metrics and Evaluation), publicado no periódico The Lancet​. Esse cenário desafia tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes na busca por tratamentos eficazes que melhorem a qualidade de vida, minimizando a dor e restaurando a mobilidade.

Entre os tratamentos auxiliares está a viscossuplementação (também conhecida como injeção intra-articular ou infiltração) com ácido hialurônico, uma substância que já faz parte da composição natural do líquido sinovial, responsável por lubrificar as articulações e amortecer o impacto entre os ossos​.

“O ácido hialurônico é como o óleo em uma engrenagem, que a impede de ranger”, explica Fábio Krebs, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia do Rio Grande do Sul (SBOT-RS).

Nesta terça-feira, 24, a farmacêutica Adium anunciou o lançamento do de uma nova viscossuplementação, o SuprahyalONE. Diferentemente de outros produtos que exigem três a cinco aplicações ao longo de semanas, esse requer apenas uma injeção, com efeitos que podem durar de seis a 12 meses​.

“Isso simplifica o tratamento, reduz reações inflamatórias e infecciosas e facilita o retorno esportivo com mais durabilidade”, afirma Krebs​, que também é médico da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Osteoartrite: o impacto do desgaste articular

A osteoartrite ocorre quando a cartilagem que reveste as articulações se desgasta, resultando em atrito direto entre os ossos. Isso provoca dor, rigidez e limitação de movimentos. A condição pode ocorrer naturalmente com o envelhecimento, mas há também fatores adicionais que aumentam o risco.

Atletas, por exemplo, são especialmente suscetíveis ao desgaste prematuro das articulações devido à sobrecarga e repetição de movimentos, especialmente os mais experientes. “Com o avanço da medicina e da tecnologia, temos cada vez mais atletas mais velhos competindo, mas isso também significa mais desgaste nas articulações, o que torna o tratamento preventivo e eficaz uma prioridade”, comenta o especialista.

E em esportes de impacto, como futebol, corrida e artes marciais, a pressão contínua exercida nas articulações pode chegar a até 22 vezes o peso corporal em certos movimentos​. A longo prazo, essa sobrecarga leva a lesões como a condromalácia patelar (desgaste da cartilagem do joelho) e condropatias, que são frequentes em esportistas profissionais e amadores.

Uma característica das lesões articulares é a dificuldade de recuperação completa, uma vez que o tecido cartilaginoso possui pouca capacidade regenerativa. Nesse contexto, a viscossuplementação tem ganhado destaque como uma intervenção que pode amenizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de atletas e pacientes.

Embora traga benefícios claros, ela não deve ser encarada como um tratamento isolado. “É uma abordagem que deve ser combinada com fisioterapia, medicação e prevenção, incluindo nutrição, educação e exercícios de fortalecimento muscular”, esclarece Leandro Gregorut, diretor médico do Ironman do Brasil. Ou seja, o sucesso da terapia depende de uma abordagem interdisciplinar.

