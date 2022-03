Doenças mentais superam câncer em internações em 2021

As internações por problemas de saúde mental superaram as hospitalizações por câncer em 2021, segundo um levantamento da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) quem coletou dados com operadoras de pequeno e grande portes em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, e no ano passado.

Enquanto as internações por câncer representaram 6,57%, as por transtornos mentais e comportamentais representaram 6,73%. O quadro pode ser justificado por dois movimentos que ocorreram durante a pandemia.

Por um lado, o risco de infecção pelo novo coronavírus fez com que pacientes oncológicos deixassem de procurar os serviços de saúde. Por outro, o isolamento e eventos traumáticos, como a perda de entes queridos, fizeram aumentar os episódios de depressão, ansiedade e demais transtornos que afetam a saúde mental.

A pesquisa levou em consideração dados apresentados no exercício de 2020 e 2021 em dois períodos. Entre 18 de setembro e 17 de novembro de 2020, a Unidas recebeu informações de 56 operadoras, que representam 68% da população total das autogestões (2.870.755 beneficiários).

De 5 de agosto a 25 de setembro de 2021, participaram 53 operadoras, que totalizam 2.654.328 beneficiários (60,03% da população total das autogestões).