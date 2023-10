Ministra da Saúde exonera diretor da pasta após dança sensual em evento

Atualizado em 7 out 2023, 20h51 - Publicado em 7 out 2023, 20h48

Por meio de uma nota divulgada neste sábado, 7, o Ministério da Saúde informou a exoneração de Andrey Lemos, Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, que assumiu integralmente a responsabilidade pela apresentação da dança sensual, apresentada por uma mulher ao som de uma versão da música ‘Batcu’, da drag queen Aretuza Lovi, durante o 1º Encontro de Mobilização para Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa) na sexta-feira, 6.

“O Ministério da Saúde reforça que o episódio isolado não reflete a política da pasta nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizado no encontro. O evento, vinculado à Secretaria de Atenção Primária à Saúde, teve como objetivo apoiar a implementação e gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural”, divulgou a pasta.

Além da exoneração, a ministra Nísia Trindade também decidiu centralizar em seu gabinete a curadoria para a organização de eventos oficiais do MS. “Para evitar que situações semelhantes ocorram novamente, a pasta imediatamente criou uma curadoria de eventos, vinculada ao Gabinete da Ministra, que avaliará se as participações propostas estão adequadas com a conduta e com a missão institucional do Ministério da Saúde”, completou a nota.

Em vídeo, Nísia Trindade classificou o episódio como um “fato inadmissível que causou grande comoção em nossa sociedade” e se desculpou, dizendo que “foi surpreendida pelo ocorrido.”

