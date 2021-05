Dilma Rousseff tem alta de hospital em Porto Alegre

Internada no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no dia 24, com dificuldades para falar, Dilma Rousseff teve alta hoje, as 15h30. Os exames confirmaram que ela sofreu uma isquemia cerebral transitória, quando falta fluxo sanguíneo nos vasos. Ela foi submetida a exames de sangue e de ressonância magnética.

A ex-presidente deixa o hospital com a receita médica de dois remédios antiagregantes, o clopidogrel e a aspirina, que dificultam a formação de coágulos.

Dilma sofreu os sintomas da doença durante uma live online. Ela estava em casa e procurou ajuda médica rapidamente.