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Saúde

Diabetes: os sinais discretos que o corpo manda e ninguém percebe

Eles vão de coceira a mudanças no grau dos óculos - e ajudam a diagnosticar e tratar a doença crônica

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h30
pé; diabetes
Frieira e lesões que demoram a cicatrizar: elas podem ser indício de diabetes (Predrag Popovski/Getty Images)
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Segundo o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, cerca de 32% dos brasileiros adultos que têm a doença nem sequer desconfiam disso. São aproximadamente 5,3 milhões de pessoas circulando por aí com a glicose alta sem saber. E não é por descuido: na maior parte das vezes, o diabetes é silencioso. Não dói, não incomoda e pode passar anos sem dar nenhum sinal.

O problema é que diabetes que não é diagnosticado também não é tratado. E, sem tratamento, o açúcar em excesso vai agredindo vasos, nervos e órgãos ao longo do tempo. A conta chega na forma de infarto, derrame, arritmias, insuficiência cardíaca, perda da função dos rins com necessidade de diálise, cegueira, importência sexual e até amputação das pernas. Por isso, conhecer os sinais — inclusive os menos óbvios — pode fazer toda a diferença.

Os clássicos que todo mundo deveria conhecer

Alguns sintomas são velhos conhecidos dos médicos e merecem atenção imediata: urinar muitas vezes ao dia e em grande volume, sentir uma sede fora do comum e ter a visão embaçada.

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Isso acontece porque, quando a glicose sobe demais, os rins tentam eliminar o excesso pela urina, levando junto muita água. O corpo desidrata e pede líquido o tempo todo. Quem percebe esse trio deve procurar um médico sem demora.

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Os sinais que passam batido 

Há, porém, uma lista de manifestações que raramente são ligadas ao diabetes. Nenhuma delas é exclusiva da doença — podem ter muitas outras causas —, mas todas justificam uma conversa com o médico e um exame de sangue.

• Emagrecer sem fazer esforço, especialmente se o apetite aumentou. Parece contraditório, mas, sem insulina suficiente ou funcionando bem, as células não conseguem aproveitar a glicose. O organismo passa a queimar gordura e músculo, e a pessoa perde peso mesmo comendo mais.

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• Mudança no grau dos óculos ou das lentes de contato. A glicose alta altera a hidratação do cristalino, a lente natural do olho, e a visão oscila. Trocar de óculos sem investigar a causa pode atrasar o diagnóstico.

• Infecções de pele de repetição, como furúnculos que vão e voltam. O excesso de açúcar prejudica as defesas do organismo e favorece a ação de bactérias.

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• Feridas que demoram muito a cicatrizar. Um machucado simples que se arrasta por semanas é um alerta, sobretudo nos pés.

• Formigamento, dormência ou queimação nas pernas e nos pés. Pode ser sinal de que a glicose alta já começou a lesar os nervos, quadro chamado neuropatia diabética.

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• Sapinho na boca. Aquelas placas esbranquiçadas causadas pelo fungo cândida são mais comuns quando o açúcar no sangue está elevado.

• Coceira vaginal ou corrimento acompanhado de coceira. A candidíase de repetição nas mulheres pode ter o diabetes por trás, já que o fungo se alimenta da glicose presente nas secreções.

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• Vermelhidão, coceira ou rachaduras no pênis. Nos homens, a mesma cândida pode provocar inflamação na glande e no prepúcio, e o diabetes é uma das causas a investigar.

Sem sintomas? Faça os exames mesmo assim

Mas não espere o corpo reclamar. A partir dos 35 anos, todas as pessoas devem fazer exames para diabetes, mesmo sentindo-se perfeitamente bem. Exames simples, como a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, resolvem a questão e estão disponíveis no SUS. Converse com seu médico sobre isso e sobre a frequência ideal de repetição.

E há quem precise começar antes dos 35. É o caso de pessoas com obesidade, mulheres que tiveram diabetes na gravidez ou que têm síndrome dos ovários policísticos. Quem já teve infarto, derrame ou outra doença cardiovascular, quem tem pressão alta ou colesterol e triglicérides alterados, quem tem pais ou irmãos com diabetes e quem já recebeu o diagnóstico de pré-diabetes, entre outros fatores de risco.

Agora, se você se reconheceu em algum dos sintomas listados aqui, não deixe para depois. Leve suas queixas ao médico e discuta com ele se pode ser diabetes. Descobrir cedo é a melhor forma de evitar que a doença silenciosa termine em complicações barulhentas.

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