Diabetes: 252 milhões de pessoas vivem com a doença sem saber e subestimam riscos

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Um novo relatório da Federação Internacional de Diabetes (IDF) revela que 252 milhões de adultos vivem com a doença sem saber, um risco grave para amputações, cegueira e morte. A pesquisa aponta que pacientes subestimam o próprio risco e enfrentam dificuldades de acesso a consultas, mesmo no Brasil, apesar do SUS. A meta global é atingir 80% de consciência sobre o status de saúde até 2030.

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O novo relatório da Federação Internacional de Diabetes (IDF, na sigla em inglês) mostrou que 252 milhões de adultos vivem com a doença sem saber em todo o mundo, um grave risco diante de uma condição que pode levar a amputações, cegueira e morte quando não tratada corretamente. O levantamento anual foi publicado nesta terça-feira, 10.

O relatório trouxe uma pesquisa com populações com risco aumentado para a doença em seis países, inclusive do Brasil, que apontou que os pacientes subestimam o próprio risco e encontram dificuldades de acesso a consultas.

No estudo, foram ouvidos 2 411 adultos de 25 a 64 anos no Brasil, Índia, Quênia, Arábia Saudita, Espanha e Estados Unidos.

Por aqui, houve um dado animador: quase 80% das pessoas com fatores de risco para a doença e sem diagnóstico afirmaram que pretendiam fazer exames nos próximos seis meses. Segundo a IDF, foi a maior proporção entre as populações consultadas.

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No entanto, no país que conta com o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua capilaridade, 28% dos participantes declararam que um dos obstáculos é agendar uma consulta médica.

Risco subestimado

O Atlas do Diabetes da IDF é o principal documento a apresentar o panorama global da doença e os desafios a serem enfrentados por pacientes e médicos diante da escalada do diabetes.

Segundo o documento, 589 milhões de adultos vivem com diabetes e há 635 milhões que já sinalizam alto risco de desenvolver diabetes tipo 2, o tipo relacionado com obesidade e hábitos inadequados, como sedentarismo e consumo excessivo de ultraprocessados.

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“Nossa pesquisa mostra que muitas pessoas em risco sabem que o diabetes é um problema. Elas simplesmente não acreditam que se aplique a elas. Ter consciência do diabetes não é o mesmo que ter consciência do próprio risco”, disse, em comunicado, Peter Schwarz, presidente da IDF.

Um dos motivos para que as pessoas subestimem o risco e acreditem que não vão desenvolver a doença é a crença em mitos já derrubados por evidências científicas.

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“Pouca gente sabe que o desenvolvimento do diabetes está mais relacionado ao excesso de peso do que qualquer outro fator. Elas acreditam que não vão ter diabetes porque não há casos na família e porque não comem muito doce, o que está errado. Ninguém atribui ao sedentarismo, ao excesso de peso e triglicérides alto”, explica João Eduardo Salles, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e do departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

De acordo com as estimativas da entidade, 57% das pessoas que vivem com a doença sabem de seu diagnóstico, o que pode ser considerado pouco. A meta global estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que essa consciência sobre o próprio status de saúde ocorra em 80% dos pacientes até 2030.

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Pelos cálculos da federação, seriam necessários 89 000 diagnósticos por dia entre 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, até 31 de dezembro de 2030.

Como aumentar os diagnósticos de diabetes

Com base na pesquisa, a IDF traçou as estratégias que poderiam ser adotadas para aumentar o número de diagnóstico a partir do olhar dos pacientes dos seis países escolhidos.

46% disseram que gostariam de ter acesso a locais de atendimento presencial em farmácias ou supermercados

45% afirmaram que gostariam de participar de atividades de conscientização comunitária que explicassem os riscos do diabetes

38% preferiam agendamentos à noite ou nos fins de semana