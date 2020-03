David Uip passa por teste de coronavírus O infectologista coordena comitê que direciona ações do Estado de São Paulo diante da pandemia de Covid-19 Por Mariana Rosário - Atualizado em 23 mar 2020, 13h00 - Publicado em 23 mar 2020, 12h59

O infectologista David Uip passa por exames no Hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira, 23, para detectar se foi infectado por Covid-19. Ele é coordenador geral do centro de contingência que determina as ações do Estado diante da pandemia de coronavírus.

De acordo com o Doria, que anunciou em coletiva de imprensa as análises passadas por Uip, não há indicação efetiva de que ele possa estar contaminado, mas o governador não deu explicações de por que os exames foram realizados.

“Diante do resultado desses exames poderemos nos manifestar de forma mais clara e objetiva”, disse Doria. “Se houver alguma situação que exija exames também da minha parte como governador do Estado de São Paulo e todos que têm convívio com o doutor David Uip ao longo desse período nós também nos submeteremos a exame”, disse.

A matéria está em atualização.