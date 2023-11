Crianças representam 15% dos novos casos de Covid-19, diz Fiocruz

De acordo com o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, 9, cerca de 15% dos novos casos semanais de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 são crianças de 0 a 4 anos de idade. O resultado reforça a necessidade de vacinação para essa faixa etária. Esse percentual só é inferior àqueles apresentados pelos pacientes de 60 a 79 anos e a partir de 80 anos de idade, ambos grupos que respondem por cerca de 30% dos casos semanais de SRAG por Covid-19, cada.

“Antes da vacinação da população adulta, essas crianças representavam apenas cerca de 1% dessas internações. Com os adultos mais protegidos pelas vacinas, as crianças pequenas (muitas ainda não estão em dia com a vacina contra a Covid-19) passaram a ser parte dos grupos etários mais afetados pelos casos graves da doença”, alerta Marcelo Gomeso pesquisador do Programa de Computação Científica da Fiocruz (Procc/Fiocruz) e coordenador do InfoGripe. “Por isso, é tão importante vacinarmos nossas crianças pequenas. É algo similar ao que vemos na própria gripe, por exemplo”, conclui.

Cenário Heterogêneo

Já nos estados brasileiros, o boletim indica um cenário “heterogênio” para os casos de Covid-19. Por um lado, a análise aponta um aumento de internações semanais na Bahia, acompanhando o crescimento de diagnósticos já verificado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Por outro lado, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná mostram sinais de redução nos diagnósticos semanais.

O Distrito Federal, por sua vez, une-se ao Rio de Janeiro no panorama de reversão de crescimento. O estudo é referente à Semana Epidemiológica de 29 de outubro a 4 de novembro.

No Maranhão, o crescimento está concentrado em crianças mais jovens. No Ceará e Rio Grande no Norte, verifica-se um aumento lento de crescimento e de concentração também nesse grupo etário, com pequena oscilação na população de idade avançada.