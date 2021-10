Crianças deverão ser vacinadas contra a Covid-19 só em 2022

Quase nove meses após o início da vacinação no Brasil, que contabiliza 47% da população adulta totalmente vacinada contra a Covid-19 e muitos adolescentes parcialmente imunizados, além de idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos já recebendo a dose de reforço, a pergunta de muitos pais é: e a vez das crianças, quando será? Qual o momento em que elas também farão parte do Plano Nacional de Imunizações do governo federal? Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o plano é imunizar as crianças em 2022. “Mas dependemos da Anvisa”, disse o ministro da Saúde, em entrevista coletiva, referindo-se à autorização necessária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Em agosto, a Anvisa rejeitou o pedido do Instituto Butantan para o uso da Coronavac em crianças de 3 a 17 anos, alegando falta de informações e documentações que comprovem a segurança e eficácia do imunizante para essa faixa etária. Mas autorizou o uso da Pfizer em adolescentes – com e sem comorbidades – acima dos 12 anos de idade. Até o momento, porém, o governo federal não divulgou uma previsão oficial para o início da vacinação em crianças.

Alguns países da América Latina já começaram a vacinar as crianças pequenas. O Chile, por exemplo, imuniza o público de 6 a 12 anos com a CoronaVac desde o começo de setembro. A Argentina também está vacinando as crianças de 3 a 11 anos com o imunizante chinês da Sinopharm, aprovado no país para essa faixa etária desde o dia 1 de outubro.

Nos Estados Unidos, a Pfizer pediu autorização para o uso emergencial de sua vacina em crianças de 5 a 11 anos ao Food And Drugs Administration (FDA), órgão regulador do país. “Desde julho, casos pediátricos de Covid-19 aumentaram em cerca de 240% nos Estados Unidos, enfatizando a necessidade de saúde pública de vacinação”, declarou, em nota, Albert Bourla, presidente executivo da farmacêutica. Uma pesquisa divulgada em setembro mostra que a vacina da Pfizer-BioNTech é eficaz em crianças nessa faixa etária. Vale ressaltar que a vacinação desse público é muito importante para a contenção do vírus em todas as idades já que as crianças são transmissoras do novo coronavírus, causador da Covid-19.

