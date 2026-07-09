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Saúde

Crescimento do surto de ebola na África preocupa OMS

Órgão afirma que a velocidade de propagação do vírus é a mais rápida já obervada no país

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 12h39 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h36
Profissionais da saúde ao lado de caixão de vítima de Ebola no Congo
DISSEMINAÇÃO Profissionais da saúde ao lado de caixão de vítima de Ebola no Congo  (SEROS MUYISA/AFP)
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Crescimento do surto de ebola na África preocupa OMS Priorizar nos meus resultados Google

O avanço do surto de ebola na República Democrática do Congo acende alerta internacional. O Centro Africano para o Controle e Prevenção de Doenças (África CDC) afirmou nesta quinta-feira, 9, que a epidemia cresce mais rápido do que a capacidade de resposta das autoridades sanitárias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o surto de expansão mais rápida já observado no país, nas primeiras semanas de transmissão. Até o momento, a OMS contabiliza 1.759 casos confirmados e 600 mortes, desde o início do surto, em maio, no nordeste do país. A União Africana declarou que o vírus “está se antecipando” às medidas de contenção, o que dificulta o isolamento dos casos e o rastreamento de contatos. 

O epicentro do início da doença foi em Mongbwalu, avançando rapidamente para a capital provincial, Bunia. A preocupação aumentou após o aparecimento de casos suspeitos em novas províncias da República Democrática do Congo, incluindo Kisangani, um importante centro urbano, elevando o risco de disseminação para outras regiões do país. 

O grande problema deste surto é ser causado pela variante Bundibugyo, para a qual ainda não existe vacina licenciada nem tratamento específico aprovado. A resposta das equipes de saúde também enfrenta obstáculos impostos pelos conflitos armados no leste do país, deslocamentos populacionais, ataques a unidades de saúde e escassez de recursos financeiros e de profissionais.

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A comparação com o maior surto de ebola da história ajuda a dimensionar o risco. Entre 2014 e 2016, a epidemia que começou na África Ocidental atingiu principalmente Guiné, Libéria e Serra Leoa, mas teve reflexos em dez países ao todo, incluindo Nigéria, Mali, Senegal, Estados Unidos, Espanha, Itália e Reino Unido, em decorrência de casos importados e da infecção de profissionais de saúde. Ao longo de cerca de dois anos, foram registrados 28.616 casos e 11.310 mortes, tornando-se a mais grave epidemia de ebola já documentada. Na ocasião, embora o vírus tenha chegado a outros continentes por meio de viajantes infectados, as cadeias de transmissão foram rapidamente interrompidas e não houve disseminação sustentada fora da África.

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Desde então, a República Democrática do Congo registrou diversos surtos menores, mas o atual preocupa pela velocidade inédita de crescimento. A OMS considera elevado o risco regional, mas avalia que, no momento, o risco de disseminação global permanece baixo, principalmente porque o ebola exige contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas para ser transmitido.

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