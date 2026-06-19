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Saúde

Creatina, BCAA e outros suplementos são alvo de proibição da Anvisa

Segundo agência, marca IDNLABS iniciou recolhimento voluntário após detectar produtos fora das regras de segurança e qualidade

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 13h02 | Atualizado em 19 jun 2026, 13h04
creatina
Creatina: o suplemento esportivo mais badalado do momento (Foto: GI/Getty Images)
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Creatina, BCAA e outros suplementos são alvo de proibição da Anvisa Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira, 19, que lotes de creatina, comprimidos de BCAA, multivitamínicos e outros suplementos da marca IDNLABS Indústria Pharmaceutical & Food Supplements Ltda tiveram a venda suspensa.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), considerou o aviso da própria empresa de que iniciou um recolhimento voluntário após a identificação de produtos que não seguiram regras de segurança e qualidade.

“Testes de qualidade identificaram diversos problemas, como quantidade de ingredientes abaixo do prometido na embalagem, recomendação de uso fora dos limites autorizados por lei e divulgação de alegações não autorizadas”, informou, em nota, a agência.

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Com isso, os lotes dos produtos abaixo não podem ser distribuídos, comercializados e utilizados:

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  • Suplemento Alimentar de Creatina em Pó (Lotes 0148.05.2025, 0285.05.2025 e 0147.05.2025)
  • Suplemento Alimentar em Comprimidos BCAA 2-1-1 (Lotes 003.01.2025, 004.01.2025 e 044.01.2025)
  • Suplemento Alimentar em Pó Beta Alanina (Lotes 0267.08.2025, 0149.05.2025 e 079.02.2025)
  • Suplemento Alimentar de Multivitamínicos e Multiminerais em comprimidos revestidos (Lotes 005.01.2026 e 0211.07.2025)

Também nesta sexta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os suplementos alimentares fabricados pela empresa Sanibras Medicamentos e Nutrição Ltda e a proibição de fabricação, divulgação e utilização dos produtos.

A medida foi motivada por uma inspeção sanitária que detectou falhas graves às regras de Boas Práticas de Fabricação e no sistema de garantia da qualidade.

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“Entre outros problemas, ficou comprovada a ausência de estudos de estabilidade para demonstrar a manutenção da identidade, qualidade e segurança dos produtos durante todo o prazo de validade. Além disso, houve constatação de deficiências na prevenção de contaminação e contaminação cruzada”, descreveu a agência.

Além disso, os rótulos e materiais de divulgação continham alegações terapêuticas, funcionais e de saúde, o que não é permitido pela legislação sanitária.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

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“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

  • Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você
  • Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis
  • Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados
  • Observe seu corpo: se perceber algum efeito diferente ou inesperado, avise o profissional de saúde e peça novas orientações
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