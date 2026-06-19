Creatina, BCAA e outros suplementos são alvo de proibição da Anvisa

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A Anvisa suspendeu a venda de lotes de suplementos da IDNLABS, incluindo creatina e BCAA, e proibiu todos os produtos da Sanibras. As medidas foram tomadas por falhas graves em segurança, qualidade e alegações enganosas. Entenda o que motivou as proibições e quais são os produtos afetados para sua segurança.

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira, 19, que lotes de creatina, comprimidos de BCAA, multivitamínicos e outros suplementos da marca IDNLABS Indústria Pharmaceutical & Food Supplements Ltda tiveram a venda suspensa.

A resolução, publicada no Diário Oficial da União (DOU), considerou o aviso da própria empresa de que iniciou um recolhimento voluntário após a identificação de produtos que não seguiram regras de segurança e qualidade.

“Testes de qualidade identificaram diversos problemas, como quantidade de ingredientes abaixo do prometido na embalagem, recomendação de uso fora dos limites autorizados por lei e divulgação de alegações não autorizadas”, informou, em nota, a agência.

Com isso, os lotes dos produtos abaixo não podem ser distribuídos, comercializados e utilizados:

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Suplemento Alimentar de Creatina em Pó (Lotes 0148.05.2025, 0285.05.2025 e 0147.05.2025)

Suplemento Alimentar em Comprimidos BCAA 2-1-1 (Lotes 003.01.2025, 004.01.2025 e 044.01.2025)

Suplemento Alimentar em Pó Beta Alanina (Lotes 0267.08.2025, 0149.05.2025 e 079.02.2025)

Suplemento Alimentar de Multivitamínicos e Multiminerais em comprimidos revestidos (Lotes 005.01.2026 e 0211.07.2025)

Também nesta sexta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os suplementos alimentares fabricados pela empresa Sanibras Medicamentos e Nutrição Ltda e a proibição de fabricação, divulgação e utilização dos produtos.

A medida foi motivada por uma inspeção sanitária que detectou falhas graves às regras de Boas Práticas de Fabricação e no sistema de garantia da qualidade.

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“Entre outros problemas, ficou comprovada a ausência de estudos de estabilidade para demonstrar a manutenção da identidade, qualidade e segurança dos produtos durante todo o prazo de validade. Além disso, houve constatação de deficiências na prevenção de contaminação e contaminação cruzada”, descreveu a agência.

Além disso, os rótulos e materiais de divulgação continham alegações terapêuticas, funcionais e de saúde, o que não é permitido pela legislação sanitária.

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Regras para suplementos

Desde 2018, a agência mantém regras específicas para suplementos. Além de contar com uma lista de ingredientes autorizados e normas de rotulagem, esses produtos devem ser registrados e não podem se apresentar como se fossem remédios.

A agência veda que produtos não classificados como medicamentos façam “alegações de saúde que façam referência à cura ou prevenção de doenças”, conforme diretriz estabelecida em 1999.

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“Suplementos alimentares não são medicamentos e, por isso, não servem para tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”, informa, em perguntas e respostas sobre o tema, a Anvisa.

Recomendações ao comprar um suplemento alimentar

A Anvisa tem uma página dedicada aos suplementos alimentares com explicações sobre rótulos, benefícios comprovados e cuidados com propagandas enganosas. E dá as seguintes dicas:

Busque orientação com um profissional de saúde: ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você

ele poderá avaliar suas necessidades e indicar o produto mais adequado para você Compre com segurança: adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis

adquira suplementos apenas em lojas físicas ou sites confiáveis Siga as orientações: consuma o suplemento alimentar como o profissional indicou, respeitando a dose e o tempo de uso recomendados

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