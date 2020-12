Covid-19: SP receberá lote para preparo de 1 milhão de doses da CoronaVac

O governo de São Paulo prepara-se para receber a segunda entrega referente à aplicação da vacina para Covid-19 CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac Life Science, no Brasil. Está prevista a chegada de 600 mil litros de insumo suficientes para a produção de 1 milhão de doses no Instituto Butantan, parceiro da organização asiática.

A aterrissagem do material ocorrerá nesta quinta-feira, 3, 5h30, no Aeroporto de Guarulhos. Caberá ao centro de imunização brasileiro finalizar o preparo e realizar o envase do produto. Até agora, o acordo entre as partes prevê 46 milhões de doses de vacina disponíveis no Brasil até o início de 2021.

Atualmente, o medicamento está em fase 3 de testes no Brasil, com aval para reunir 13.060 voluntários. Os documentos iniciais para liberação do antígeno foram entregues à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em outubro. Para que o processo de registro — ou seja, liberação — do medicamento seja possível, técnicos do orgão estão no país asiático realizando vistorias previstas no protocolo da agência. A ideia é averigurar as práticas de produção do imunizante.