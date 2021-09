Covid-19: SP e MS superam 50% da população com esquema vacinal completo

Os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul superaram a marca de 50% da população com esquema vacinal completo com duas doses das vacinas de Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou CoronaVac ou a injeção única da Janssen, segundo levantamento feito por VEJA. Até sábado, 18, São Paulo imunizou totalmente 50,21% dos habitantes e o Mato Grosso do Sul, 52,85%. Ambos estão acima da média nacional, que está em 37,95%.

Por outro lado, Roraima tem apenas 19,2% da população com as duas doses ou a dose única da Janssen, e o Amapá, 20,89%. Completar o esquema vacinal é fundamental para obter alta proteção contra a infecção pelo menos novo coronavírus, em especial contra casos graves e mortes.

Se considerarmos a população vacinada com ao menos uma dose da vacina contra Covid-19, São Paulo tem 81,41% e Mato Grosso do Sul, 76,2%. Ambas também estão acima da média nacional, de 69,55%. Na última sexta-feira, 17, a campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil completou oito meses. Atualmente, cerca de 1,7 milhão de doses são aplicadas diariamente no país, segundo dados coletados pela Bloomberg.