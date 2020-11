Covid-19: SP apertará quarentena após alta de casos

O Estado de São Paulo retrocederá na abertura de atividades após alta de internações e casos de Covid-19 nas últimas semanas. A mudança ocorre um dia depois do segundo turno das eleições municipais.

O governador do estado, João Doria ressaltou que a mudança não altera a volta às aulas. E que não haverá fechamento de atividades econômicas, mas sim mudanças em horários e lotações máximas. Doria chamou a mudança no curso de reabertura de “medida de cautela”.

De acordo com informações preliminares de fontes envolvidas na decisão ouvidas por VEJA e depois confirmadas ao longo da coletiva, todo o estado entrará na fase amarela. A mudança poderia acarretar no fechamento de atividades culturais (que necessitavam de 28 dias na fase amarela para que recebessem o aval de abertura), mas a definição foi de que esses locais seguissem em funcionamento, mas com maior restrição de horário e de ocupação.

Mudanças também estão previstas no sistema de comércio e serviços. A ocupação de shoppings, por exemplo, terá que reduzir de 60% para 40% — considerando a regra anterior estabelecida pelo Plano São Paulo. O funcionamento de horas também cairá para até 10 horas diárias. As academias de ginástica, por sua vez, terão redução na capacidade e no expendiente. Todas as atividades terão que encerrar as atividades até às 22h. Há a proibição de atividades com o público em pé.

Está marcada para amanhã uma reunião com 62 prefeitos de áreas onde houve forte aumento de internações e casos. A ideia é promover o controle da doença nessas áreas. A próxima classificação do Plano se dará somente em 4 de janeiro.