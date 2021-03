Covid-19: Queiroga diz que unificará protocolos em UTIs do país

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta quarta-feira, 17, em um evento de entrega de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que as UTIs brasileiras precisam contar com “protocolos uniformizados de assistência”.

A ideia, de acordo com o médico cardiologista é que o manejo de pacientes em grandes centros de referência seja igualmente realizados por centros de saúde “que estão nas cidades mais distantes, dos estados menores”. A decisão, de acordo com especialistas em saúde é necessária e acertada.

Na mesma reunião, o novo ministro defendeu o uso de máscaras e criticou o que chamou de “aglomerações fúteis” por parte da população. Além disso citou a necessidade de uma “união nacional”.

No encontro também estava Eduardo Pazuello, ministro que ocupou o cargo por dez meses e antecedeu Queiroga. Pazuello acumulou críticas por aparecer em compromissos sem máscaras de proteção e pelo trabalho diante do colapso no sistema de saúde em Manaus, no Amazonas, diante do aumento expressivo de casos e mortes no início do ano.

O motivo da coletiva de imprensa foi a entrega do primeiro lote com 500.000 doses da vacina de Oxford produzidos na Fiocruz com matéria-prima importada.